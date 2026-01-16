Trento-Cremona: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trento-Cremona in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 20:02)

La partita tra Dolomiti Energia Trento e Vanoli Basket Cremona, in programma venerdì 17 gennaio 2026 alle 20:00 alla Il T Quotidiano Arena, arriva in un momento cruciale della stagione di Serie A, un campionato già segnato da eventi extracampo rilevanti, come l’esclusione del Trapani Shark, che ha inevitabilmente modificato equilibri e prospettive nella lotta per la salvezza.

Il momento delle due squadre — Le due squadre affrontano l’incontro con obiettivi ben definiti, ma differenti tra loro. Trento punta a consolidare continuità e solidità per rimanere saldamente nella parte centrale della classifica, mentre Cremona è chiamata a trasformare in punti gli sforzi finora spesso vani, cercando di risalire dopo una prima parte di stagione irta di difficoltà.

I numeri prefigurano un match equilibrato e fisico: Trento segna in media 84,7 punti a partita e ne subisce 83,1, mentre Cremona risponde con 82,1 punti realizzati e 83,8 concessi. Una statistica che racconta due squadre attente al controllo del ritmo e alla gestione tattica più che a un gioco frenetico, fedeli allo stile tradizionale della Serie A.