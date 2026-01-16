Colonia-Mainz: analisi e probabili formazioni della sfida di Bundesliga

Colonia-Mainz è una sfida equilibrata della Bundesliga, in programma al RheinEnergieStadion, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti per la classifica Come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 16 gennaio - 19:54

Colonia-Mainz si gioca, sabato 17 gennaio alle ore 15,30, al RheinEnergieStadion in una partita che, per tradizione recente, promette equilibrio e tensione fino all’ultimo minuto. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con il bisogno concreto di punti, in un momento della stagione in cui ogni risultato pesa doppio. I precedenti parlano chiaro: negli ultimi anni nessuna delle due è riuscita a prendere il sopravvento sull’altra, e anche stavolta si preannuncia un confronto tirato. Il Colonia occupa il 12° posto con 17 punti dopo 17 giornate, con 25 gol segnati e 29 subiti.Il Mainz è 16°, in piena zona pericolosa, con 17 reti all’attivo e 29 incassate.

Hai tre possibilità per seguire Colonia-Mainz:

Dove vedere Colonia-Mainz in diretta tv e streaming — Colonia-Mainz sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Colonia attraversa un periodo complicato. Nelle ultime sei partite di campionato non è arrivato alcun successo: tre pareggi e tre sconfitte hanno rallentato la corsa dei biancorossi. Il problema principale è il reparto offensivo, con una media inferiore a un gol a partita e una produzione che fatica a creare pericoli continui. Davanti al proprio pubblico il rendimento non migliora: nelle ultime tre gare casalinghe sono arrivati un pareggio e due sconfitte, con appena due gol segnati e cinque subiti. Un trend che evidenzia difficoltà sia nella costruzione che nella tenuta difensiva. Lo sguardo al lungo periodo è ancora più preoccupante: il Colonia non ha vinto in 17 delle ultime 20 partite ufficiali, un dato che certifica un momento di forte crisi di risultati. Inoltre, cinque delle ultime dieci gare si sono concluse con sconfitte pesanti, con almeno due gol di scarto.

Situazione leggermente diversa per il Mainz, che arriva a Colonia con una striscia positiva alle spalle. Gli ospiti sono imbattuti da sei partite tra campionato e coppe, mostrando maggiore compattezza difensiva e spirito di sacrificio. Nonostante ciò, i successi restano rari: il Mainz non ha vinto in 12 delle ultime 15 partite complessive, segno di una squadra difficile da battere ma che fatica a chiudere i match. In trasferta il rendimento è fragile: nessuna vittoria in 10 delle ultime 12 gare esterne di Bundesliga. Un dato curioso riguarda la tendenza al pareggio: metà delle ultime dieci partite complessive si sono concluse in parità, così come le ultime sei trasferte. La squadra di Fischer si dimostra solida ma poco cinica.

Le probabili formazioni di Colonia-Mainz — Kwasniok dovrebbe affidarsi al 3-4-3. Tra i pali spazio a Schwäbe. Difesa composta da Simpson-Pusey, Sebulonsen ed Eric Martel, adattato al centro. Sulle corsie agiranno Thielmann e Castro-Montes, con Krauß a fare da equilibrio in mezzo al campo insieme a Kamiński. In avanti il peso dell’attacco sarà affidato a Ragnar Ache, supportato da Schenten e dallo stesso Kamiński in posizione più avanzata.

Modulo speculare per Fischer con il 3-5-2. In porta Batz, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Bell, da Costa e Kohr. Sugli esterni agiranno Widmer e Veratschnig, mentre in mezzo al campo spazio a Sano, Amiri e Lee. In avanti coppia composta da Phillip Tietz e Armindo Sieb.

Colonia (3-4-3): Schwäbe; Simpson-Pusey, Sebulonsen, Martel; Kamiński, Krauß, Thielmann, Castro-Montes; Ache, Schenten, Kamiński.

Mainz (3-5-2): Batz; Bell, da Costa, Kohr; Sano, Lee, Amiri, Veratschnig, Widmer; Tietz, Sieb.