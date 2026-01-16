Allo stadio di Belluno va in scena Dolomiti-Lecco, confronto tra una squadra in ripresa e una candidata alla promozione. Le Dolomiti vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi, mentre il Lecco punta al colpo esterno

Stefano Sorce 16 gennaio - 19:21

Dolomiti-Lecco, sabato 17 gennaio 2026 alle ore 14.30, andrà in scena una delle partite più interessanti della 22ª giornata del Girone A di Serie C. Allo stadio di Belluno si affrontano due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Lecco vuole restare incollato al vertice della classifica.

Hai tre possibilità per seguire Dolomiti-Lecco:

Dove vedere Dolomiti-Lecco in diretta tv e streaming — La sfida Dolomiti-Lecco sarà visibile in live streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Completata la registrazione e attivato l’account con un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà disponibile nella sezione live. La diretta potrà essere seguita da smartphone, tablet e PC. In tempo reale saranno presenti statistiche, informazioni sui giocatori e aggiornamenti sull’andamento della partita.

Il momento delle due squadre — Le Dolomiti Bellunesi si presentano alla sfida dopo aver ritrovato fiducia. Dopo due sconfitte consecutive contro Brescia e Trento, la squadra di Andrea Bonatti ha reagito battendo l’Albinoleffe e strappando un pareggio sul campo del Novara. Attualmente occupano il tredicesimo posto con 25 punti, a ridosso della zona playoff ma con margine minimo sulla zona playout. In casa il rendimento è discreto: dieci gare giocate, quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Difesa solida, con appena sei gol subiti davanti al proprio pubblico.

Il Lecco, invece, viaggia a pieno ritmo. Terza forza del campionato con 41 punti, insegue il Brescia distante solo una lunghezza. Gli uomini di Fernando Valente sono in un momento positivo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Fuori casa hanno raccolto 16 punti in dieci trasferte, confermandosi squadra compatta e cinica. Grande protagonista è Leon Sipos, capocannoniere del girone con 10 gol, decisivo anche nell’ultima vittoria contro la Triestina.

Le probabili formazioni di Dolomiti-Lecco — Bonatti dovrebbe confermare il modulo a tre dietro. Tra i pali spazio a Consiglio, protetto dal terzetto composto da Tavanti, Mondonico e Gobetti. Sugli esterni agiranno Saccani e Mignanelli, mentre in mezzo al campo toccherà a Burrai guidare la manovra, affiancato da Lattanzio e Cossalter. In attacco confermata la coppia Olonisakin-Marconi.

Valente risponde con lo stesso sistema. In porta Furlan, difesa con Marrone, Tanco e Romani. Sulle fasce Rizzo e Kritta, mentre al centro agiranno Zanellato, Metlika e Mallamo. Davanti spazio a Furrer in supporto del bomber Sipos.

Dolomiti (3-5-2): Consiglio; Tavanti, Mondonico, Gobetti; Saccani, Lattanzio, Burrai, Cossalter, Mignanelli; Olonisakin, Marconi.

Lecco (3-5-2): Furlan; Marrone, Tanco, Romani; Rizzo, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer, Sipos.