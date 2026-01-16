Cittadella-Pergolettese: come seguire il match in diretta streaming

Cittadella-Pergolettese accende il Girone A di Serie C con una sfida dal peso specifico elevato. I padroni di casa, stabilmente nelle zone alte della classifica, cercano il riscatto dopo l’ultimo stop

Stefano Sorce 16 gennaio - 19:14

Cittadella-Pergolettese, sfida ad alta tensione nel Girone A di Serie C. Allo stadio Tombolato va in scena un confronto che mette in palio molto più di tre punti: da una parte una squadra in piena zona playoff che vuole ripartire, dall’altra un gruppo in difficoltà profonda, chiamato a una reazione immediata per non sprofondare ulteriormente. Una gara che incrocia ambizioni opposte ma ugualmente urgenti.

Hai tre possibilità per seguire Cittadella-Pergolettese:

Dove vedere Cittadella-Pergolettese in diretta tv e streaming — La sfida Cittadella-Pergolettese sarà visibile in live streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Completata la registrazione e attivato l’account con un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà disponibile nella sezione live. La diretta potrà essere seguita da smartphone, tablet e PC. In tempo reale saranno presenti statistiche, informazioni sui giocatori e aggiornamenti sull’andamento della partita.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — I veneti arrivano all’appuntamento dopo lo stop contro l’Alcione, una battuta d’arresto che ha interrotto una fase positiva. Il rendimento recente racconta di una squadra capace di alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto, ma che nel complesso resta tra le più affidabili del girone. La forza del Cittadella è sempre stata la solidità difensiva: pochi gol subiti, grande organizzazione e capacità di colpire nei momenti giusti. In casa, i granata si esprimono con maggiore sicurezza, gestendo spesso il possesso e controllando il ritmo della partita. Un dato interessante riguarda l’approccio prudente: le gare del Cittadella tendono a sbloccarsi nella ripresa, segno di una squadra che costruisce con pazienza prima di affondare.

Situazione opposta per la Pergolettese, che attraversa uno dei momenti più complicati della stagione. La lunga striscia senza vittorie pesa come un macigno sul morale e sulla classifica, con la squadra stabilmente invischiata nella zona retrocessione. L’ultimo ko ha confermato le difficoltà croniche, soprattutto in fase offensiva, dove la produzione di occasioni resta limitata. In trasferta, il rendimento è ancora più preoccupante: pochi punti, tanti gol subiti e una costante incapacità di partire forte. Il dato che preoccupa di più è l’approccio alle partite: la Pergolettese raramente riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio, finendo spesso per inseguire già nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Cittadella-Pergolettese — Per i padroni di casa tra i pali dovrebbe esserci Maniero, chiamato a guidare il reparto con esperienza. Davanti a lui spazio a una difesa composta da Angeli sulla corsia destra, con Redolfi e Salvi centrali pronti a fare muro sulle iniziative avversarie. Sulla fascia opposta possibile utilizzo di un esterno più prudente, incaricato di dare equilibrio. In mezzo al campo il fulcro della manovra sarà affidato a Amatucci, affiancato da Casolari, due giocatori fondamentali per recupero palla e impostazione. Più avanti, sulla linea dei trequartisti, dovrebbero muoversi Anastasia e Crialese, incaricati di legare centrocampo e attacco con qualità e inserimenti.Davanti, il Cittadella punterà su Falcinelli e Rabbi.

In porta conferma per Cordaro, spesso chiamato agli straordinari in questa stagione complicata. La retroguardia dovrebbe essere composta da Lambrughi e Aidoo come centrali, con Tonoli e Bignami sugli esterni pronti a contenere e ripartire. A centrocampo spazio all’esperienza di Arini, supportato da Albertini e Scarsella, un trio chiamato a fare filtro e provare a dare ordine alla manovra. Sulla trequarti potrebbero agire Olivieri e Careccia, pronti a sfruttare ogni ripartenza. In avanti riferimento offensivo Parker, chiamato a battagliare con i difensori avversari e a cercare di finalizzare le poche occasioni che capiteranno.