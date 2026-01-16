Tottenham-West Ham, dove vedere la partita in streaming e diretta TV

Tottenham-West Ham è uno scontro diretto delicatissimo della 22ª giornata di Premier League. Spurs e Hammers si giocano punti fondamentali a Londra. Calcio d'inizio sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16 italiane

Silvia Cannas Simontacchi 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 18:32)

Il Tottenham Hotspur si prepara ad ospitare il West Ham. Si prevede un incontro teso, con i padroni di casa attualmente al quattordicesimo posto con 27 punti, e gli ospiti nella zona più critica della classifica, diciottesimi con soli 14 punti. Appuntamento fissato per sabato 17 gennaio 2026 nella tana degli Spurs, a Londra. Calcio d'inizio alle ore 16:00 italiane.

Per entrambe le formazioni, vincere è tassativo. Il Tottenham è a caccia di punti per cercare di smarcarsi da una posizione che sta troppo stretta e lasciarsi alle spalle una recente striscia di risultati deludenti; gli Hammers, in zona retrocessione, hanno un bisogno disperato di cambiare passo, se non vogliono dire addio alla massima serie.

Dove vedere Tottenham-West Ham in diretta TV e streaming gratis Tottenham-West Ham, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00, è un incontro valido per la ventiduesima giornata di Premier League. La partita è disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go. Streaming gratis disponibile per gli iscritti anche su NOW, la piattaforma live e on demand.

Tottenham-West Ham, come arrivano le due squadre — Il Tottenham di Thomas Frank ha decisamente vissuto periodi migliori, e si presenta all'appuntamento reduce da una sconfitta casalinga contro l'Aston Villa per 1-2, che è costata l'eliminazione dall'FA Cup. Nelle ultime 5 partite, gli Spurs hanno rimediato un'unica vittoria, oltre a 2 pareggi e altrettante sconfitte. Con 30 reti segnate contro le 27 subite, la squadra ha finora dimostrato di avere una buona capacità di attacco, che però non riesce a bilanciare le carenze difensive. Il match di sabato potrebbe essere l'occasione giusta per un cambio di passo.

Nell’altra metà campo, il West Ham guidato da Nuno Espirito Santo sta vivendo la stagione in notevole affanno. Nelle ultime cinque partite, ha portato a casa solo un pareggio e ben 4 sconfitte. E, nonostante la recente vittoria in FA Cup contro il Queens Park Rangers, i 43 gol subiti in campionato tradiscono serie carenze difensive. Una prestazione positiva potrebbe rappresentare una speranza di riuscire a navigare fuori dalla bonaccia della zona retrocessione, ma per gli Hammers non sarà semplice.

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham — Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Grey, Palhinha, Betancur; Tel, Richarlison, Kilo Muani. All: Thomas Frank

West Ham (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Igor, Scarles; Soucek, Potts; Bowen, Mateus Fernandes, Summerville; Wilson. All: Nuno Espirito Santo