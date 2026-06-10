Bastano 119 secondi per ricordarsi perchè Lionel Messi è considerato ancora il più forte di tutti. La Pulce rientra dopo il problema al tendine d'Achille e si prende immediatamente la scena con la sua Argentina: gol, assist e un nuovo record storico. Il Mondiale lo aspetta.

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Il rientro più atteso: show contro l'Islanda

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L'ennesimo record

L'ha travolto l'Islanda per 3-0 in amichevole e, entrato nella ripresa, ha impiegato appena due minuti per essere già decisivo. Prima inventando una giocata che ha portato al fallo del portiere avversario su, poi trasformandolo con la sua consueta freddezza. Nel finale ha anche servito l'assist per il gol di, chiudendo una mezz'ora da protagonista assoluto.Con la rete realizzata,ha raggiunto quotacon la maglia della Seleccion, superandocome marcatore piùnella storia della Nazionale argentina. Un primato all'età diche si aggiunge ad una collezione già colma, quella di un giocatore che continua a riscrivere i libri di storia del calcio mondiale, anche ad un'età in cui la maggior parte dei suoi colleghi avrebbe già appeso gli scarpini al chiodo.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE 2022: Lionel Messi dell'Argentina bacia il trofeo della Coppa del Mondo 2022 in Qatar mentre tiene in mano ls Scarpa d'Oro, nella finale del Mondiale tra Francia e Argentina al Lusail Stadium. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Messi, verso il sesto (e forse ultimo) Mondiale

Quello in procinto di cominciare, sarà il sestoin carriera diche lo renderà uno dei primissimi calciatori della storia, insieme all'eterno rivale, ad aver disputato sei edizioni della Coppa del Mondo, superando il record di cinque tornei detenuto da leggende come. Solo nelin Qatar, tuttavia, Messi riuscì finalmente ad alzare la Coppa del Mondo, dopo esserci andato vicinissimo in Brasile nel 2014 dove arrivò in finale perdendo contro la Germania.

Secondo molti, quello del 2026 è considerato il 'last dance' di Messi, anche se proprio stando alle sue dichiarazioni nel lontano 2022, prima della vittoria del Mondiale, sarebbe stato proprio quella la sua ultima Coppa del Mondo, salvo poi lasciare aperta la porta per il 2026 dove infatti alla fine prenderà parte.

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