Lionel Messi torna dall'infortunio e in 119 secondi firma rigore, assist e il record di marcatore più anziano dell'Albiceleste a 38 anni
Bastano 119 secondi per ricordarsi perchè Lionel Messi è considerato ancora il più forte di tutti. La Pulce rientra dopo il problema al tendine d'Achille e si prende immediatamente la scena con la sua Argentina: gol, assist e un nuovo record storico. Il Mondiale lo aspetta.
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Il rientro più atteso: show contro l'IslandaL'Argentina ha travolto l'Islanda per 3-0 in amichevole e Messi, entrato nella ripresa, ha impiegato appena due minuti per essere già decisivo. Prima inventando una giocata che ha portato al fallo del portiere avversario su Lautaro Martinez, poi trasformandolo con la sua consueta freddezza. Nel finale ha anche servito l'assist per il gol di Thiago Almada, chiudendo una mezz'ora da protagonista assoluto.
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L'ennesimo recordCon la rete realizzata, Messi ha raggiunto quota 117 gol con la maglia della Seleccion, superando Angel Labruna come marcatore più anziano nella storia della Nazionale argentina. Un primato all'età di 38 anni, 11 mesi e 18 giorni che si aggiunge ad una collezione già colma, quella di un giocatore che continua a riscrivere i libri di storia del calcio mondiale, anche ad un'età in cui la maggior parte dei suoi colleghi avrebbe già appeso gli scarpini al chiodo.
Messi, verso il sesto (e forse ultimo) MondialeQuello in procinto di cominciare, sarà il sesto Mondiale in carriera di Lionel Messi che lo renderà uno dei primissimi calciatori della storia, insieme all'eterno rivale Cristiano Ronaldo, ad aver disputato sei edizioni della Coppa del Mondo, superando il record di cinque tornei detenuto da leggende come Lothar Matthaus e Antonio Carbajal. Solo nel 2022 in Qatar, tuttavia, Messi riuscì finalmente ad alzare la Coppa del Mondo, dopo esserci andato vicinissimo in Brasile nel 2014 dove arrivò in finale perdendo contro la Germania.
Secondo molti, quello del 2026 è considerato il 'last dance' di Messi, anche se proprio stando alle sue dichiarazioni nel lontano 2022, prima della vittoria del Mondiale, sarebbe stato proprio quella la sua ultima Coppa del Mondo, salvo poi lasciare aperta la porta per il 2026 dove infatti alla fine prenderà parte.
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