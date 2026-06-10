La Coppa del Mondo 2026 si avvicina e tutti sono in fermento per l'attesa. È l'evento più importante del calcio internazionale e sia i tifosi che gli scommettitori sono super entusiasti.

I migliori siti per scommesse Mondiali hanno pubblicato le loro previsioni su chi vincerà il torneo e ci sono molti aspetti da considerare quando si analizzano le squadre di punta e le loro quote.

Spagna - La favorita di molti esperti

La Spagna sembra una delle contendenti più forti. Con 48 squadre in lizza quest'anno, il suo percorso nella fase a gironi non è troppo insidioso. Nel Gruppo H, esordirà contro i debuttanti di Capo Verde, insieme all'Arabia Saudita e all'Uruguay. Anche se i sauditi e gli uruguaiani potrebbero darle del filo da torcere, la Spagna ha dimostrato di gestire senza problemi le partite contro avversari più deboli.

Vincere il proprio girone significherebbe affrontare le squadre seconde classificate fino ai quarti. Questo scenario potrebbe aiutare la Spagna a rimanere in gioco più a lungo. Se le favorite si classificheranno al primo posto nei rispettivi gironi, la Spagna potrebbe avere un percorso più agevole nei turni successivi. Secondo i calcoli degli esperti, potrebbe affrontare gli Stati Uniti o il Belgio nei quarti. Se ciò dovesse accadere, sembra piuttosto probabile che la Spagna possa arrivare più avanti nel torneo.

Lamine Yamal, un adolescente, ora gioca nella Nazionale spagnola. È davvero incredibile, considerando quanto sia solitamente forte la rosa della Spagna. Ha esordito agli Europei 2024 quando aveva solo 16 anni e da allora ha collezionato 25 presenze in Nazionale.

Sebbene Yamal dia una ventata di entusiasmo alla squadra, c'è un motivo di preoccupazione. Recentemente si è infortunato al tendine del ginocchio. Ma ehi, la Spagna probabilmente giocherà sul sicuro, limitando i suoi minuti durante la fase a gironi per tenerla al riparo da infortuni in vista delle partite successive. Al momento, le quote della Spagna per la vittoria della Coppa del Mondo sono di 4/1.

Inghilterra: è finalmente arrivato il loro momento?

Ora, la situazione dell’Inghilterra è più complicata. Data il 13/2, potrebbe trovarsi ad affrontare avversari potenzialmente difficili se dovesse superare la fase a gironi.

Uno di questi è il Brasile, dato il 9/1. Se entrambe le squadre dovessero arrivare a quel punto, Inghilterra e Brasile si affronteranno nei quarti di finale, proprio come nel 2002.

Allora, Ronaldinho segnò quel gol incredibile contro David Seaman, mettendo la palla in rete proprio nel momento in cui veniva battuto il calcio di punizione. Seaman fu massacrato dai media in seguito e Ronaldinho fu espulso. Il percorso dell’Inghilterra sarà sicuramente difficile anche questa volta.

Portogallo: forse la migliore rosa della competizione

Ora, il Portogallo, guidato dal commissario tecnico Roberto Martinez, presenta ottime prospettive a quota 10/1. Le sue quote sono migliorate rispetto al 12/1 di appena poche settimane fa. Con l'esperienza comprovata di Martinez nelle partite importanti e una squadra di talento alle sue spalle, non è sicuramente una squadra da sottovalutare.

L'esperienza di Martinez come allenatore del Belgio non si è conclusa nel migliore dei modi; nel 2018 sono stati eliminati quando la Francia li ha battuti nelle semifinali dei Mondiali. Tuttavia, le cose sono migliorate quando ha vinto la Nations League con il Portogallo, battendo la Spagna ai rigori.

La squadra portoghese unisce giocatori esperti e talentuosi a giovani promesse. Il centrocampo schiera nomi come Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Ruben Neves. Questo gruppo solido offre loro un vantaggio, specialmente con il caldo, consentendo loro di controllare il gioco e logorare gli avversari.

Il Gruppo K sembra favorevole al Portogallo, che comprende la Repubblica Democratica del Congo, l'Uzbekistan e la Colombia. Con un po' di fortuna, affronteranno la Svizzera negli ottavi di finale. Più avanti, tra i possibili avversari figurano l'Argentina e il Brasile.

Argentina: alla ricerca di nuovi trionfi

Con una quota di 10 a 1, l'Argentina appare come una forte candidata alla conquista del secondo titolo mondiale consecutivo. Dopo aver vinto l'ultima Coppa del Mondo e la Copa América 2024, la squadra è ora una delle favorite.

Ora, esiste una cosa chiamata “maledizione del campione”, per cui i campioni mondiali del passato non sono riusciti a ripetere il loro successo nelle edizioni successive. Tuttavia, l'Argentina ha la possibilità di rompere quella maledizione. Con Lionel Scaloni alla guida dal 2018, ha collezionato 67 vittorie su 94 partite. Una difesa solida è stata la chiave delle sue vittorie nelle partite a eliminazione diretta.

La rosa? Eccezionale. Guidata da Lionel Messi, vanta anche una schiera di nuovi talenti, tra cui Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nico Paz, Giuliano Simeone e Thiago Almada.

Con una rosa molto forte e la fiducia che deriva dal titolo di campione in carica della Copa América e della Coppa del Mondo FIFA, l’Argentina deve essere considerata tra le favorite, nonostante sia storicamente difficile per i campioni difendere il titolo.

Il percorso dell'Argentina verso i quarti di finale sembra abbastanza chiaro. Affronterà Austria, Algeria e Giordania nella fase a gironi e potrebbe poi incontrare l'Uruguay. Se tutto andrà secondo i piani, l'Argentina potrebbe anche affrontare il Portogallo nelle fasi successive del torneo, dando vita a un incontro imperdibile tra Messi e Ronaldo.

I Mondiali sono ormai alle porte e le più grandi nazionali del calcio sono già negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per prepararsi e acclimatarsi. Chi ne uscirà vincitore? L'Inghilterra? L'Argentina? Il Brasile? Il Portogallo? La Spagna? ¿La Francia? Solo il tempo potrà dirlo. L'attesa è palpabile, mentre le amichevoli pre-torneo scatenano sui social media un vortice di speculazioni ed entusiasmo. Il divertimento inizia questo giovedì, quando il Messico darà il via alla competizione contro il Sudafrica, paese ospitante dell'edizione 2010