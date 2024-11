Coppa del Mondo per club: ritmi massacranti, sanzioni e nessuna sosta. Il nuovo regolamento fa discutere

È stato approvato il regolamento della Coppa del Mondo per club: le regole, però, tra sanzioni e zero pause, fanno già discutere.

Lorenzo Maria Napolitano 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 21:03)

La Coppa del Mondo per club non è una competizione che è stata accolta particolarmente bene, soprattuto da parte dei club. Troviamo, ad esempio, Pep Guardiola in prima linea sul campo di battaglia in cui si discute se effettivamente i calciatori sono sottoposti a ritmi al di sopra del reale sforzo umano. Nonostante le continue lamentele, anche durante le conferenze stampa, non sembra esserci forza capace di fermare la competizione. Anzi, è addirittura stato confermato il regolamento del torneo.

Non c'è tempo per il riposo — Premettendo che la finale di Champions League dovrebbe svolgersi a Monaco il 31 maggio, soltanto una settimana prima della pausa internazionale per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali (prevista, invece, tra il 6-10 giugno), pare che non ci sia tempo di riposarsi per i calciatori che saranno impegnati in tutte queste competizioni. Il Mondiale per club dovrebbe iniziare il 15 giugno, ma il nuovo regolamento prevede che le squadre dovranno arrivare negli Stati Uniti dai 3 ai 5 giorni prima dell'inizio del torneo.

Ciò significa che i calciatori impegnati sia con la Nazionale, che con il proprio club negli States, potrebbero non avere alcun giorno libero. Come parte delle regole appena diffuse, ai club è stato anche detto che devono schierare le loro squadre più forti nei giochi e affrontare multe se non riescono a farlo. Il torneo, come facilmente prevedibile, ha portato a crescenti disordini tra le squadre ed i sindacati dei giocatori, nonché le associazioni di campionato, stanno agendo contro la FIFA nei tribunali europei.

E per i contratti scaduti? — La competizione della FIFA dovrebbe durare circa un mese, dal 15 giugno al 13 luglio. Il che preoccupa soprattuto quei calciatori con contratti in scadenza il 30 giugno, data quasi canonica di scadenza degli accordi nel mondo del calcio tra club e giocatori. Il regolamento prevede che un calciatore non potrà disputare la competizione con più di una squadra, e saranno per questo aperto delle sessioni speciali di mercato. Però, un giocatore potrebbe benissimo disputare la finale di Champions League con una squadra, e lottare con la maglia di altro club durante la Coppa del Mondo.

La FIFA permetterà anche alle squadre della Coppa del Mondo di club di cambiare la loro lista a metà del torneo, dal 27 giugno al 3 luglio per "sostituire i giocatori i cui contratti sono naturalmente scaduti". La FIFA, infine, deve ancora confermare il premio in denaro del torneo o i dettagli del sorteggio, previsto per l'inizio di dicembre.