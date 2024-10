L'Inter Miami nel vortice delle polemiche insieme a David Beckham: nel mirino c'è la partecipazione della squadra al Mondiale per Club nel 2025.

Alessia Gentile 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 11:08)

L'Inter Miami è diventato il penultimo club a conquistare un posto nel Mondiale per Club 2025 e ci è riuscito grazie alla vittoria della MLS Supporters' Shield 2024. A metterci la firma è stato sicuramente, a suon di gol e giocate di altissimo livello, sopratutto Lionel Messi, eppure sotto le luci dei riflettori non c'è lui ma la scelta della FIFA che ha fatto fortemente discutere.

Inter Miami e David Beckham al centro delle polemiche — La FIFA ha difatti deciso che alla storica prima edizione del Mondiale per Club del 2025 parteciperà anche l'Inter Miami. La squadra capitanata da Lionel Messi è così entrata tra le migliori 32 del mondo, però la scelta ha comunque dato vita a un vortice di polemiche. Si contesta soprattutto la presunta assenza di criteri di selezione, motivo per il quale la modalità di scelta della franchigia di David Beckham non è stata decisamente digerita.

La squadra che annovera campioni del calibro di Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba e Sergio Busquets ha conquistato 74 punti, record MLS, e ora si giocherà il titolo di campione della lega ai play-off ma di sicuro c'è un fattore: David Beckham e la sua franchigia sono già certi del ricco ingaggio che arriverà la prossima estate proprio grazie alla partecipazione alla competizione. Inoltre, Miami sarà anche la città che ospiterà la prima partita, quella inaugurale, della Coppa del Mondo per club. Una decisione che non è dunque andata giù alle altre squadre di MLS che hanno accusato la FIFA di favoritismo come segnalato dal quotidiano inglese 'Mirror'.

Le parole di Gianni Infantino — "Miami ama il football, il mondo ama il football e il mondo ama Miami. Quindi ho tre cose da dirvi. Prima di tutto congratulazioni per aver vinto il Supporters' Shield ed essere arrivati in cima, con il record di punti nella Major League Soccer: congratulazioni, siete la squadra migliore della stagione in America. Secondo, sulla base di questa straordinaria prestazione di quest'anno meritate di essere, e lo sarete, per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025. E in terzo luogo, come squadra ospitante della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, avrete l'onore di inaugurare il torneo ospitando la partita inaugurale qui a Miami, all'Hard Rock Stadium, di fronte a 65.000 persone e decine di milioni a casa", ha dichiarato il presidente della FIFA al margine della vittoria dell'Inter Miami contro il New England Revolution. Certamente la partecipazione di uno come Messi farà decollare l'attrattiva del format.

Polemica social — Sui social è già dilagata la polemica, tanto che il 'Mirror' ha riportato alcuni commenti degli appassionati scritti su 'X': "Hanno solo bisogno di Messi nel torneo. Non posso biasimarli per averlo voluto, ma la mancanza di un processo per questo è stata piuttosto ridicola". O ancora: "I criteri erano sempre gli stessi. Qualunque squadra avesse avuto Lionel Messi si sarebbe qualificata"; "Anche se Miami avesse avuto la stagione peggiore della sua storia, avrebbe comunque ottenuto il posto. Il fatto che non ci fossero criteri per ottenere il posto significa che la FIFA e la MLS intendevano chiedere a Miami di riempire l'ultimo posto, avevano solo bisogno di una buona scusa".