Mls, doppio Messi e Suarez: l’Inter Miami trionfa in regular season

Doppietta, la seconda nelle ultime cinque partite; terzo gol di fila, 17° in campionato e 46° trofeo in carrier a che gli permette di perfezionare il record, già suo, di giocatore più titolato di sempre. Lionel Messi trascina l'Inter Miami nel successo per 3-2 contro i Columbus Crew e conquista il Supporters’ Shield , il trofeo della regular season di MLS .

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, son bastati cinque minuti a Lionel Messi per indirizzare la sfida contro i Columbus Crew in favore dell' Inter Miami . Il fuoriclasse argentino al 45' raccoglie un lancio al bacio di Jordi Alba , stoppa di petto, dribbla un avversario, vincendo un rimpallo, e con un tocco morbido sigla l' 1-0 ; dopo 300 secondi concede il bis con un calcio di punizione magistrale.

In avvio di ripresa i padroni di casa accorciano con Diego Rossi , ma Luis Suarez piazza l'allungo decisivo, approfittando di uno scontro di gioco tra il portiere e il difensore dei Columbus Camacho , che verrà espulso al 63', pochi minuti prima la rete del 3-2 siglata da Cucho Hernandez su calcio di rigore Quest'ultimo avrebbe l'opportunità di pareggiare l'incontro nel finale, ma l'estremo difensore dell' Inter Miami Callender , in serata di grazia, respinge un secondo penalty e conserva il vantaggio.

L'Inter Miami vince la regular season

Con il maggior numero di vittorie conquistate (20) e il miglior attacco del campionato, l'Inter Miami trionfa in regular season. 68 punti conquistati per la squadra allenata dal Tata Martino, trascinata dai gol di Luis Suarez (18) e Lionel Messi (17), 35 reti complessive in due. Il club della Florida, già qualificato ai playoff, si porta a casa il Supporters’ Shield, il trofeo assegnato alla compagine che totalizza più punti in stagione.