Indonesia, un Lionel Messi per la Nazionale Under 17

Il giovane calciatore gioca in Indonesia, ed è stato convocato dalla Nazionale Under 17. Non è un numero dieci come il talento argentino, ma un difensore centrale. Tutto nasce dai suoi genitori, grandi fan della Pulce.

Emanuele Giacometti Redattore 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 10:01)

Lionel Messinella nazionale indonesiana. Non è una bugia, è tutto vero. Ha fatto clamore e incuriosito molto, la notizia, quando in Indonesia sono uscite le convocazioni della selezione di calcio Under 17. L'argentino è l'icona del calcio mondiale e negli anni ha influenzato milioni di tifosi e appassionati, compresi i genitori di un giovane ragazzo del sud-est asiatico.

Il Messi indonesiano — Il 6 maggio del 2008, Lionel Messi Al Fachri nasce infatti in Indonesia. Chiaramente i suoi genitori grandi tifosi della stella del Barcellona che stava iniziando ad affermarsi, decisero di chiamare così il figlio in onore del talento argentino, tanto che la stampa indonesiana gli dedicò pure degli articoli e dei servizi giornalistici.

Sedici anni dopo... — Sedici anni dopo il ragazzo è tornato a far parlare di sé. Perché? Per via del suo amore per il calcio che lo ha portato ad emergere sul rettangolo verde a livello giovanile. Come accennato infatti, Messi Al Fachri è stato convocato nella squadra Under 17 del suo paese per le partite internazionali.

Un Messi in difesa — La grande differenza tra l'argentino Lionel Messi e l'indonesiano è però senza dubbio la posizione in campo. Il ragazzo non è un dieci, ma un difensore centrale, quindi per capirci un numero sei. "È un giovane con molte abilità e il suo nome lo mette sicuramente sotto i riflettori. Speriamo che possa gestire la pressione e continuare a sviluppare la sua carriera", ha detto il suo allenatore alla BBC.