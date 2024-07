Argentina, Messi dopo l’Ecuador: “Non mi piace soffrire così tanto”

Il capitano dell'Albiceleste è pronto per la semifinale di Copa América con la vincente di Venezuela-Canada: "Fisicamente ho finito bene, ho avuto giorni di incertezza e paura".

Lionel Messi ha ammesso che l' Argentina ha faticato contro l'Ecuador per raggiungere le semifinali della Copa América e si è lamentato del campo dell'NRG Stadium di Houston.

Dopo il difficile passaggio dell'Albiceleste alle semifinali della competizione, il numero 10 ha parlato delle difficoltà incontrate nella gara e ha spiegato che le condizioni del campo non erano ideali.

Le parole di Messi dopo Argentina-Ecuador

"Il campo non ci ha aiutato molto a giocare, come abbiamo detto e dicono tutti, perché è una realtà (le cattive condizioni del terreno di gioco), ma a parte questo la squadra ha giocato la partita che doveva giocare e l'ha superata. Non era facile giocare oggi, era un avversario che ti metteva molta pressione", ha detto il capitano dell'Argentina.