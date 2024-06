Copa América, la prima volta del cartellino rosa in Brasile-Costa Rica

Al 64', l'arbitro César Ramos Palazuelos non ha fisicamente mostrato il cartellino ma ha acconsentito alla richiesta della sostituzione per sospetto trauma cranico di Jefferson Brenes del Costa Rica

Momento in un certo senso storico in Copa América: nel corso di Brasile-Costa Rica è stato usato il cartellino rosa, un'innovazione regolamentare che FIFA e CONMEBOL hanno deciso di sperimentare per la prima volta nel calcio professionistico.