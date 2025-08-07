Davide Capano

Manchester United, Amorim valuta le dimissioni nonostante vittoria col Burnley
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Allo Stadio del Moustoir in Bretagna...
Le parole del tecnico dopo il ko con la Roma...
Tutti i dettagli sulla lista della Roja...
Una maglia che suona la musica di Cremona...
Dopo Oviedo-Real Madrid...
Parole di una gloria dei Red Devils...
Federico come Ibañez...
Angel decisivo...
Data da cerchiare in rosso...
La vigilia dei grigiorossi...
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Grigiorossi eliminati dalla Coppa Italia...
Il tecnico italiano in conferenza...
Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Una grinta di famiglia, ma un sogno tutto suo
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Le parole dell'ex ct dell'Italia a Rai Sport...
Un'opportunità per le calciatrici afghane in esilio...
Tra storia e identità...
Le parole shock sul suo ritiro...
Il 69% dei soci ha votato per la destituzione...
Nell'ultimo test prima dell'esordio ufficiale...
Partnership stoppata...
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