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Davide Capano

Redattore

Su DerbyDerbyDerby dal 18 gennaio 2018 con la brama di stare perennemente sul pezzo. Scopritore di notizie dagli Appennini alle Ande, passando per le Alpi, il Manzanarre e la mia Calabria.