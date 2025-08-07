L'ex attaccante di Napoli e Genoa, tra le altre, torna a giocare a 43 anni nella neonata Zeta Napoli, squadra di Terza Categoria fondata dall’influencer ZW Jackson. Emozionante il contesto: in campo sarà affiancato dal figlio Jacopo.

Davide Capano Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 17:08)

Il ritorno dell’Arciere: Emanuele Calaiò riparte dalla Terza Categoria — Una notizia sorprendente scuote il panorama calcistico dilettantistico: Emanuele Calaiò, ex attaccante simbolo del Napoli e protagonista di storiche promozioni dalla C alla A, torna a calcare i campi da gioco. A 43 anni, ha accettato la proposta della Zeta Napoli, ambizioso progetto sportivo e comunicativo creato da ZW Jackson, influencer già noto per il successo della Zeta Milano.

Questa volta però la sfida è doppia: oltre al calcio giocato, Calaiò vivrà un’esperienza unica giocando al fianco del figlio Jacopo, 20enne mancino e ala promettente. “Non potevo perdere questa occasione, è un sogno che si realizza per entrambi”, ha dichiarato emozionato, come riportato da Il Mattino.

Un sogno di padre e figlio: Calaiò in campo con Jacopo — L’ex bomber ha spiegato di aver accettato l’offerta non solo per il richiamo del campo, ma soprattutto per la possibilità di condividere lo spogliatoio con suo figlio. “Prima di dire addio al calcio, volevo vivere questa emozione con lui. Gli stessi consigli che gli davo da fuori, ora glieli darò da dentro al campo”, ha spiegato Calaiò.

Jacopo, mancino come il padre, giocherà sulla fascia. “Lui corre, io cercherò di finalizzare”, ha scherzato l’Arciere. Le maglie dei due Calaiò promettono già di essere tra le più richieste nei canali ufficiali della squadra.

Zeta Napoli: tra social, spettacolo e ambizione — La Zeta Napoli è l’estensione partenopea del progetto avviato con successo a Milano. Dopo una promozione immediata in Lombardia, ora il focus è su Napoli, dove la squadra disputerà il campionato di Terza Categoria con l’obiettivo di crescere velocemente.

La squadra, che giocherà a Cercola, è già un fenomeno social: ha superato i 38 mila follower su Instagram, e punta a coinvolgere una fan-base ampia, al pari di club di categorie superiori. La presentazione di Calaiò è avvenuta attraverso un video virale: “È tornato l’Arciere. E ha ancora frecce da scoccare”.

Un format mediatico all’avanguardia — Il progetto non si ferma al calcio giocato. La Zeta Napoli si presenta come un vero e proprio format mediatico: telecamere, produzioni video, social media e storytelling continuo. Le partite saranno trasmesse online con telecronaca del giornalista Sky Gianluigi Bagnulo, pronto a raccontare le gesta di Calaiò e compagni.

Il format, già rodato con la Zeta Milano, punta a trasformare ogni match in un contenuto virale, mescolando sport e intrattenimento.

Un calcio che emoziona: tra passione e nuove prospettive — Il ritorno in campo di Emanuele Calaiò è molto più che una curiosità calcistica: è una storia di passione, famiglia e sfida personale. A 43 anni, l’ex attaccante si rimette in gioco con entusiasmo, sapendo di poter ancora dare tanto - in campo e fuori - in un ambiente giovane, dinamico e carico di ambizioni.