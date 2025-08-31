Lille a valanga: 1-7 al Lorient e record di gol che mancava dal 2005

Nella terza giornata della Ligue 1 2025-26, il Lille ha travolto il Lorient in trasferta con un roboante 1-7. Un risultato storico: non segnava così tanti gol in una partita di campionato da 20 anni.

Davide Capano Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 10:22)

Lille travolgente: 1-7 al Lorient, un risultato storico — Il Lille torna a scrivere la storia della Ligue 1 con una prestazione memorabile: ieri, sabato 30 agosto, 1-7 sul campo del Lorient nella terza giornata della stagione 2025-26. La squadra di Bruno Génésio ha dominato in lungo e in largo, mettendo a referto il miglior risultato in campionato degli ultimi vent’anni.

COMO, ITALY - JULY 18: Lille head coach Bruno Genesio looks on before the Pre-Season Friendly match between Como 1907 a nd Lille at Stadio G.Sinigaglia on July 18, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Non accadeva infatti dalla stagione 2004-05 che "I Mastini" segnassero più di sei gol in una partita di Ligue 1. All’epoca, l’Istres fu demolito con un clamoroso 8-0. Da allora, solo una volta i "Dogues" avevano raggiunto realizzato sei reti in un match di campionato francese (6-3, proprio contro il Lorient nel 2010).

(Foto tratta da profilo X @losclive)

Una goleada con tanti protagonisti — Il match giocato allo Stadio del Moustoir, in Bretagna, è stato un’esplosione di gioco e concretezza. Il Lille ha segnato con ben sei giocatori diversi, dimostrando di avere un potenziale offensivo devastante.

Perraud, ex Betis, è stato tra i migliori in campo con un gol e un assist.

Félix Correia, nuovo acquisto, ha servito due assist decisivi.

Doppiette per Fernández-Pardo e Hamza Igamane, quest’ultimo autore di due reti tra l’80' e il 93'.

Completano il tabellino Haraldsson e Sahraoui.

Per il Lorient, l'unica rete è arrivata grazie a Tosin.

Classifica e scenario: Lille secondo dietro il PSG — Con questa vittoria, il Lille sale a sette punti in classifica dopo tre giornate, posizionandosi momentaneamente al secondo posto dietro il PSG, che ha vinto 3-6 a Tolosa. Tuttavia, il podio resta provvisorio: Lione e Strasburgo potrebbero superare il Lille con una vittoria nelle partite di oggi, domenica 31 agosto.

Un inizio di stagione incoraggiante per la squadra di Génésio, che punta a dare filo da torcere ai giganti del campionato.

(Foto tratta da profilo X @losclive)

20 anni dopo: il Lille torna a fare la storia — Il risultato di 1-7 inflitto al Lorient non è solo una vittoria netta, ma un vero e proprio evento statistico. Dopo vent’anni, il Lille torna a superare i sei gol in una singola gara di campionato. Una prova di forza che rafforza la candidatura dei "Dogues" come outsider della stagione.

In tempi recenti, il Lille aveva già dimostrato di poter vincere con largo margine in altre competizioni:

6-1 al Feyenoord nella fase a gironi della Champions League (gennaio 2025)

12-0 al Golden Lions negli ottavi di finale della Coppa di Francia 2024

Numeri che parlano chiaro: il Lille c’è, e fa sul serio.