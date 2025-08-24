In attesa del calcio d'inizio del match di stasera, ripercorriamo la storia delle due squadre attraverso le loro vittorie più rappresentative

Alle ore 20:45 di questa sera, il Lille ospiterà presso la Decathlon Arena il Monaco in occasione della seconda giornata della Ligue 1. Le due squadre hanno esordito nella nuova edizione del campionato facendo entrambe punti, ma in modo diverso: i padroni di casa hanno ottenuto un punto a seguito di un rocambolesco 3-3 in casa del Brest; i monegaschi, invece, hanno vinto 3-1 in casa contro il Le Havre. Aspettando il match di stasera, mettiamo a confronto le bacheche dei due club.

Lille-Monaco, titoli a confronto — La fondazione del Lille risale al 1944, quando c'è stata la fusione tra l'Olympique Lillois ed il Fives. Da quel momento, il club come oggi lo conosciamo ha scritto a modo suo la storia del calcio francese. Nei primi anni del sua esistenza, il Lille ha portato a casa i primi trofei della storia nell'arco di tempo che va dal 1945 fino al 1955: due campionati e ben cinque Coppe di Francia, delle quali tre vinte consecutivamente.

Dal 1964 al 2000, i Douges hanno riempito il loro palmarès con soltanto 4 titolo della seconda divisione francese. Quattro anni dopo, il club ha vinto il primo titolo europeo della sua storia: la Coppa Intertoto, successo condiviso con Villarreal e Schalke 04. Nella stagione 2010/2011, il Lille è tornato a trionfare nelle competizioni impostazioni conquistando il double campionato e coppa con Rudi Garcia in panchina. Dieci anni più tardi, i Douges hanno vinto la loro quarta Ligue 1 della storia e, per la prima volta, la Supercoppa francese vincendo la finale contro il Psg.

Fondato nel 1924, così come i loro avversari di stasera anche il Monaco è nato dopo la fusione di alcuni club. Nei primi anni '60 sono arrivati i primi successi due club grazie ai 2 campionati, le altrettante coppe nazionali e la Supercoppa vinta nel 1961. Tra la fine degli anni '70 e gli anni '80, poi, i biancorossi hanno messo in bacheca altri 3 campionati, 2 coppe e la seconda Supercoppa nella sua storia, vinta nel 1985.

Nel corso della decade seguente, invece, il Monaco ha vinto: Coppa di Francia 90/91, ad oggi ultimo successo nella competizione; Ligue 1 96/97 e 99/00; Supercoppa nel 1997. Nei primi anni 2000, i monegaschi hanno vinto soltanto la Supercoppa nel 2000 e la Coppa di Lega francese 2002/2003, mentre nell'annata seguente a quest'ultimo titolo hanno perso la finale di Champions League contro il Porto. La scorsa decade è stata quella degli ultimi successi del Monaco: Ligue 2 2012/2013, con Claudio Ranieri in panchina; Ligue 1 16/17, quando in rosa c'erano Radamel Falcao ed un 18enne Kylian Mbappé.