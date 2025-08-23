Lille-Monaco, il pronostico di DDD: i monegaschi favoriti in trasferta

I monegaschi arrivano alla partita con il favore dei pronostici, i biancorossi proveranno a conquistare altri 3 punti contro gli avversari che cercano la prima vittoria in campionato

Giorgio Abbratozzato 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 14:32)

La seconda giornata di Ligue 1 si concluderà con il big match tra Lille e Monaco. Negli ultimi anni la squadra allenata da Bruno Génésio ha avuto spesso la meglio, registrando anche diversi pareggi. La situazione, però, al momento è differente. I monegaschi hanno vinto la prima partita di campionato e, dopo aver rinforzato una rosa già competitiva, inizieranno la partita da favoriti.

Come arrivano le due squadre alla partita — Il Lille, con il nuovo arrivato Olivier Giroud, arriva da un rocambolesco pareggio per 3 a 3, nel quale il francese è andato a segno. Inoltre la squadra ha perso uno dei pezzi fondamentali in questa sessione di mercato, Jonathan David. Anche Edon Zhegrova potrebbe lasciare il club questa estate: su di lui c'è il forte interesse della Juventus.

Il Monaco, invece, negli ultimi anni ha provato a rinforzare la rosa: sono arrivati Paul Pogba e Ansu Fati, che ha preso la maglia numero 10. Nella rosa ci sono presenti anche altri uomini di esperienza come Golovin, Zakaria, Minamino, Singo, Kehrer, Eric Dier e tanti altri. La profondità della squadra dimostra una volontà di puntare ai vertici del campionato francese nei prossimi anni.

Lille-Monaco, il pronostico di DDD — Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con ambizioni importanti. Per il Lille sarà un banco di prova per testare la solidità del nuovo gruppo, mentre il Monaco vuole confermare i progressi mostrati all’esordio. Una vittoria darebbe fiducia e slancio in vista delle prossime sfide di campionato.

I biancorossi partono leggermente favoriti secondo i bookmakers, che hanno quotato la loro vittoria a 2.35. Il pareggio è quotato a 3.60, mentre la vittoria del Lille è data a 2.90. Ci aspetta una partita spettacolare e molto aperta, con diversi colpi di scena ed entrambe le squadre pronte ad andare a segno. Il nostro pronostico è X2 +OVER 2.5, con un risultato esatto di 1-2.