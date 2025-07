Olivier Giroud al Lille, ora è ufficiale: l’ex Milan torna in Ligue 1

A quasi 40 anni, l'ex centravanti di Chelsea ed Arsenal si mette ancora in gioco e torna a giocare in Ligue 1

Jacopo del Monaco 2 luglio - 10:27

Nelle ultime ore, il Lille ha ufficializzato l'arrivo di Olivier Giroud. A quasi 40 anni, il centravanti francese torna in patria con tanta fame di vittorie e gol.

La carriera di Giroud Nato a Chambéry nel 1986, Olivier Giroud fece il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Grenoble in Ligue 2 nel 2005. Due anni dopo, andò a giocare in prestito all'Istres, per poi trasferirsi al Tours. Nell'estate del 2010 divenne un giocatore del Montpellier, con cui segnò il suo primo gol nei preliminari di Europa League contro il Gyori ETO. La stagione 2011/2012 fu quella del titolo di Campione di Francia e Giroud, con 21 gol a pari merito con Nene del Psg, vinse il titolo di capocannoniere del campionato. Nel 2012 passò all'Arsenal ed esordì con la nuova maglia contro il Sunderland e, il 26 settembre di quell'anno, segnò la prima rete coi Gunners nel match di Coppa di Lega inglese contro il Coventry City. Con l'Arsenal, il francese ha vinto 3 FA Cup ed altrettanti Community Shield. Dopo 253 presenze e 105 reti, Giroud passò al Chelsea nel gennaio del 2018 e, nello stesso anno, vinse un'altra FA Cup ed il Mondiale con la Francia. Nella stagione seguente, vinse l'Europa League contro l'Arsenal e, due anni dopo, la Champions League.

Nell'estate del 2021 passò al Milan prendendo la "maledetta" numero 9. Esordì il 23 agosto contro la Sampdoria e, sei giorni dopo, segnò due reti contro il Cagliari. La prima stagione italiana si concluse con la vittoria dello Scudetto, durante il quale fu determinante coi suoi 11 gol, tra cui alcuni molto pesanti come la doppietta contro l'Inter, quando "si è girato", il gol contro il Napoli al Maradona e la doppietta contro il Sassuolo all'ultima giornata. Le due stagioni successive si conclusero senza successi e, dopo 49 reti in 132 presenze, lo scorso anno Giroud ha firmato per i Los Angeles FC, con cui ha vinto l'US Open Cup.

Giroud al Lille, il comunicato del club —

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Lille ha annunciato l'arrivo dell'ex centravanti rossonero. Il classe 1986 torna a giocare in Ligue 1 dopo 13 anni.

"Il Lille e il suo presidente, Olivier Létang, sono estremamente onorati di ufficializzare l'arrivo di Olivier Giroud al Club. L'attaccante ha firmato con il LOSC un contratto stagionale. Tredici anni dopo, torna in Ligue 1. Campione di Francia e capocannoniere col Montpellier, Giroud stava allora scalando le vette del calcio francese.

Originario di Chambéry, si preparava a scoprire la Premier League con la maglia dell'Arsenal. Si sarebbe presto affermato come uno dei Gunners di maggior successo dell'ultimo decennio (253 partite, 105 gol in 5 stagioni e mezzo), vincendo in particolare la FA Cup per tre volte (2014, 2015, 2017) sotto l'egida di Arsène Wenger. Dall'Arsenal al Chelsea, il mancino ha compiuto un solo passo (Londra) nell'inverno del 2017, per tre stagioni e mezzo caratterizzate dalla conquista di una nuova FA Cup (2018), ma soprattutto da una vittoria in Europa League (2019), poi in Champions League (2021).

Nell'estate del 2021, Olivier ha firmato per il Milan, dopo nove intense e memorabili stagioni in Premier League. Ha vinto lo Scudetto al fianco degli ex giocatori del Lille come Maignan, Leão, Kjær e Ballo-Touré. Dopo tre grandi stagioni, si è trasferito ai Los Angeles FC.

Olivier Giroud è una leggenda della nazionale francese. Nel corso delle sue 157 presenze in 13 anni, l'iconico attaccante dei Bleus ha preso parte alla vittoria ai Mondiali del 2018. In totale, ha partecipato a 4 Europei e 3 Mondiali. Il nuovo attaccante del Lille ha vinto il FIFAPuskas Award nel, che premia il miglior gol dell'anno".