L'ex attaccante del Milan dimentica la maglia nello spogliatoio al momento del suo ingresso in campo: ripresa ritardata di qualche minuto

Mattia Celio Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 12:40)

Esordio amaro per Olivier Giroud nel Mondiale per Club. Nella prima sfida del girone D, il Los Angeles FC è uscito sconfitto per 2-0 nella sfida contro il Chelsea, ex squadra del francese. Una partita in cui proprio l'ex Blues e Milan è stato protagonista sul campo non tanto per la prestazione ma per un curioso episodio avvenuto poco prima dell'inizio della ripresa.

Giroud, protagonista di un curioso episodio: dimentica la maglia nello spogliatoio — Non una giornata memorabile per i Los Angeles FC. Il club americano, qualificatosi al Mondiale dopo lo spareggio con il Club America, si dovuto arrendere al Chelsea. I Blues, non senza fatica, si sono imposti per 2-0 con le reti di Pedro Neto al 34' e di Enzo Fernandez al 79'. Ma il vero protagonista della partita è stato proprio l'ex di turno, Olivier Giroud. Ma non per la prestazione in campo.

Il centravanti francese, che ha vestito la maglia del Chelsea dal 2018 al 2021, si stava preparando per entrare in campo per la ripresa, con la squadra sotto di una rete. Ma qualcosa è andato storto, prima ancora che potesse toccare il pallone. L'ex Milan si è presentato a bordo campo senza la divisa ufficiale con indosso solo la classica canotta di riscaldamento. Una scena insolita che ha sorpreso tutti i presenti allo stadio, compreso lo stesso direttore di gara che ha dovuto rimandare la ripresa delle ostilità.

Dopo qualche momento di incertezza si è capito il motivo per cui il classe '86 non indossava la divisa della squadra: l'aveva dimenticata negli spogliatoi. Determinante è stato l'intervento del secondo portiere del LAFC, Ochoa, che con un gesto da vero compagno di squadra è corso a recuperare la maglia del numero 9. Dopo qualche minuto di attesa il centravanti ha potuto finalmente indossare la maglia e, di conseguenza, l'arbitro ha potuto fischiare l'inizio del secondo tempo.