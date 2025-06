Camden Schaper: il talento che ha conquistato il Chelsea

Camden Schaper, giovane prodigio del calcio sudafricano, ha lasciato il Blackburn Rovers per entrare a far parte del settore giovanile del Chelsea. Con un trasferimento che lo rende l'acquisto più costoso per un tredicenne nella storia del calcio. Con una cifra record di 750.000 sterline, i Blues hanno battuto la concorrenza di club come Manchester City, Manchester United, Arsenal e Liverpool, che avevano messo gli occhi sul ragazzo.