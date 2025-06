Cuore africano in maglia Chelsea: storie di potenza, talento e gloria

Didier Drogba, l’eroe delle notti europee

Didier Drogba del Chelsea festeggia la vittoria con il trofeo nella finale di FA Cup con Budweiser tra Liverpool e Chelsea allo stadio di Wembley il 5 maggio 2012 a Londra, Inghilterra

Arrivato nel 2004 dal Marsiglia per volere di José Mourinho, Didier Drogba era già un attaccante di razza, ma a Londra è diventato leggenda. Con fisico imponente e fiuto del gol, ha inciso il suo nome nella storia: 164 reti in 381 presenze, gol decisivi in finale di Champions (la doppietta in semifinale e il rigore nel 2012), quattro Premier League, quattro FA Cup, due Coppe di Lega e la vetta del tetto d’Europa. “Volevo lasciare un segno e so di averlo fatto” ha confessato, incarnando coraggio e carisma.