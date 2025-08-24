Ecco dove poter seguire il posticipo della seconda giornata del campionato francese

Filippo Montoli 24 agosto - 09:57

La seconda giornata della Ligue 1 si chiude con il big match tra Lille e Monaco. Dopo il rocambolesco pareggio nella partita d'apertura, i padroni di casa cercano i primi tre punti della stagione davanti ai propri tifosi. Gli ospiti vogliono invece confermarsi in lotta per la vittoria del campionato e quindi rimanere appaiati al Psg a quota 6 punti. Ecco dove vedere Lille-Monaco in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — In questo inizio di nuova stagione il Lille non ha avuto altri impegni al di fuori del campionato. La prima e unica partita ufficiale fino questo momento è stata quella contro il Brest nella prima giornata. La gara è terminata 3-3 e ha visto gli uomini di Bruno Genesio essere recuperati due volte dopo essere andati in vantaggio. Le marcature erano state aperte da Olivier Giroud, il quale si è subito ambientato alla grande nel suo nuovo club.

Anche per il Monaco vale lo stesso discorso. L'unica partita ufficiale giocata fin qui è stata quella della prima giornata di Ligue 1. Nel caso dei monegaschi, il match con il Le Havre è terminato con una vittoria per 3-1. La squadra di Hütter ha dominato per quasi tutti i 90 minuti. L'unico calo di tensione ha portato al gol degli avversari, che hanno riaperto così la gara al 67' per subire sette minuti dopo il gol che la ha chiusa definitivamente.

Le probabili formazioni — Genesio ha tra gli indisponibili sicuri di saltare il match Ousmane Touré e Marius Broholm. Il Lille dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Ozer tra i pali. Goffi e Perraud sulle fasce, accompagnati dalla coppia centrale Ngoy e Alexsandro. In mediana tandem Mukau-André. Trequarti formata dal trio Pardo-Haraldsson-Correia. L'attacco sarà affidato all'ex Milan Giroud.

Anche Hütter deve fare a meno di due giocatori. Pogba e Fati non sono ancora stati recuperati e per questo il tecnico tedesco dovrebbe schierare anch'egli il 4-2-3-1. Hradecky in porta. Difesa a quattro con Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique. In mediana spazio a Camara e Zakaria, davanti ai quali sono schierati Akliouche, Minamino e Golovin. Il danese Biereth sarà la punta.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Mukau, Andre; Fernanzed-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Biereth. Allenatore: Adolf Hütter.

Lille-Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita che chiude la seconda giornata del campionato francese non sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming in Italia. Sky detiene i diritti della Ligue 1, ma non fornirà copertura per la gara di questa sera.