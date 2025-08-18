Premier League, due gol italiani alla prima: ecco da quanto non accedeva

Chiesa e Calafiori hanno segnato nel primo turno della Premier League: l’ultimo doppio gol italiano al debutto risaliva al 2001, con Di Canio e Ravanelli. Federico in rete subito dopo l’ingresso in campo, Riccardo già nel primo tempo...
Due italiani in gol alla prima giornata di Premier League: Chiesa e Calafiori riscrivono la storia
Un evento raro si è verificato nel weekend inaugurale della Premier League 2025-26: due calciatori italiani sono andati a segno nella prima giornata del massimo campionato inglese.
Federico Chiesa ha trovato la rete nel match Liverpool-Bournemouth 4-2, disputato venerdì 15 agosto 2025, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo.
Riccardo Calafiori, invece, ha deciso la sfida Manchester United-Arsenal 0-1, andata in scena domenica 17 agosto 2025, con un gol segnato già nel primo tempo, risultando decisivo nel successo dei Gunners all’Old Trafford.
Una doppietta azzurra alla prima giornata che mancava dal 2001.
L’ultima volta? Nel 2001, con Di Canio e Ravanelli
L’ultima occasione in cui due italiani segnarono nella giornata d’apertura della Premier League risale a sabato 18 agosto 2001. A ricordarlo è il collega Giuseppe Pastore in una Instagram Story.
In quell’occasione, Paolo Di Canio andò a segno in Liverpool-West Ham 2-1 con la maglia degli Hammers, mentre Fabrizio Ravanelli realizzò una rete decisiva in Derby County-Blackburn 2-1, firmando la prima delle due reti nella vittoria dei Rams.
Da allora, il calcio italiano non aveva più vissuto un inizio di stagione così significativo in Inghilterra.
Chiesa e Calafiori, nuovo orgoglio tricolore in Premier League
L’esordio stagionale di Federico Chiesa con il Liverpool è stato fulminante: subentrato nella ripresa, ha impiegato pochissimi minuti per andare a segno, confermando la sua capacità di incidere immediatamente quando vuole.
Riccardo Calafiori, invece, ha sorpreso la difesa del Manchester United già nel primo tempo, con una rete pesante e una prestazione di grande sostanza, continuando la crescita mostrata tra Bologna, Europeo 2024 e prima stagione londinese.
Due firme italiane in Premier che riportano alla ribalta il talento azzurro, dimostrando che i calciatori italiani possono essere protagonisti anche nel calcio che molti definiscono "il più competitivo d’Europa".