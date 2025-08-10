Corinthians, destituito per corruzione il presidente Augusto Melo

Augusto Melo è stato ufficialmente destituito il 9 agosto 2025 con una votazione interna che ha confermato le accuse di corruzione legate a un contratto pubblicitario. Il vicepresidente Osmar Stábile assume temporaneamente la guida del club.
Il presidente del Corinthians Augusto Melo destituito per corruzione
—
Il 9 agosto 2025, Augusto Melo è stato ufficialmente destituito dalla carica di presidente del Corinthians. La decisione è stata presa durante una votazione a porte chiuse indetta dai soci del club, una delle più importanti squadre di calcio del Brasile. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale che si legge sul sito della società, il 69% dei voti è stato favorevole alla sua rimozione.
Accuse di corruzione e legami con il crimine organizzato
—
Le accuse contro Melo riguardano presunte irregolarità in un contratto di sponsorizzazione con la società di scommesse digitali Vai de Bet. La Polizia Civile dello Stato di San Paolo ha denunciato il dirigente già a maggio, accusandolo di aver trasferito parte del denaro pagato dalla società a un’azienda collegata al Primeiro Comando da Capital (PCC), la più grande organizzazione criminale del Brasile. Melo ha sempre negato ogni coinvolgimento.
Incriminazioni per reati gravi
—
Lo scorso mese, il tribunale di San Paolo ha accolto la denuncia del Ministero Pubblico, incriminando Augusto Melo insieme ad altri ex dirigenti del club e imprenditori per reati che includono:
associazione a delinquere
Questa escalation giudiziaria ha portato a una crisi istituzionale all’interno del Corinthians.
La gestione temporanea passa a Osmar Stábile
—
Dopo la rimozione di Melo, la presidenza ad interim del club sarà assunta dal primo vicepresidente, Osmar Stábile. Quest’ultimo rimarrà in carica fino a quando il Consiglio deliberativo del Corinthians non fisserà una nuova data per l’elezione del successore, che resterà in carica fino al termine del mandato previsto per il 2026.
Una presidenza segnata da risultati deludenti
—
Durante la sua gestione, Augusto Melo non è riuscito a portare il Corinthians a risultati rilevanti né nelle competizioni nazionali né in quelle internazionali. La crisi tecnica si è così intrecciata con quella giudiziaria, aggravando ulteriormente la situazione del club.