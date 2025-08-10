Corinthians, destituito per corruzione il presidente Augusto Melo

Augusto Melo è stato ufficialmente destituito il 9 agosto 2025 con una votazione interna che ha confermato le accuse di corruzione legate a un contratto pubblicitario. Il vicepresidente Osmar Stábile assume temporaneamente la guida del club.

Il presidente del Corinthians Augusto Melo destituito per corruzione

Il 9 agosto 2025, Augusto Melo è stato ufficialmente destituito dalla carica di presidente del Corinthians. La decisione è stata presa durante una votazione a porte chiuse indetta dai soci del club, una delle più importanti squadre di calcio del Brasile. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale che si legge sul sito della società, il 69% dei voti è stato favorevole alla sua rimozione.