REGGIANA-CREMONESE 0-0: traversa colpita da vandeputte nel secondo tempo
Cremonese, pari senza reti con la Reggiana: l’ex Gondo sbaglia un rigore
(Foto tratta da profilo X @USCremonese)
Nell'ultimo test prima della Coppa Italia, la Cremo pareggia 0-0 contro la Reggiana allo stadio “Compagnoni” di Luzzara. Diverse occasioni da gol per i grigiorossi, che però hanno rischiato di perdere con Gondo che ha calciato alto un rigore.
Ultimo test estivo: Reggiana-Cremonese finisce 0-0 a Luzzara
—
Ultima prova precampionato per la Cremonese di Davide Nicola, che oggi ha affrontato la Reggiana in amichevole allo stadio Comunale “Compagnoni” di Luzzara (Reggio Emilia), davanti a circa 1000 spettatori. La partita, utile a rifinire la condizione in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia, si è conclusa sul punteggio di 0-0.
I grigiorossi riprenderanno gli allenamenti lunedì 11 agosto per preparare Cremonese-Palermo, gara valida per i trentaduesimi della coppa nazionale, in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15.
Cronaca della partita: buone trame, ma manca il gol
—
L’avvio di gara è tutto di marca grigiorossa. Nei primi minuti, Grassi e Floriani Mussolini costringono il portiere della Reggiana, Motta, a due ottimi interventi su colpi di testa ravvicinati.
Il possesso palla è prevalentemente della Cremonese per tutta la prima frazione, anche se le occasioni più nitide arrivano nella ripresa. Al 55’ Zerbin ci prova ma trova la respinta del portiere, mentre pochi minuti dopo Vandeputte sfiora il vantaggio con un gran tiro a giro che si stampa sulla traversa.
Alessio Zerbin in azione (Foto tratta da uscremonese.it)
Al 63’ Pezzella calcia di sinistro, ma è ancora bravo Motta a respingere. La Reggiana ha l’occasione più ghiotta al 70’, quando conquista un calcio di rigore per un fallo di Alessio Zerbin: l'ex Cremonese Cedric Gondo (in grigiorosso per pochi mesi nel 2022, ndr), però, spreca calciando alto sopra la traversa.
Nel finale, Okereke prova a rompere l’equilibrio con un destro respinto dalla difesa granata. Il match termina a reti bianche, ma con buone indicazioni per mister Nicola.