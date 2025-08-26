Cremonese, presentata la nuova terza maglia: look total black

La Cremonese ha svelato il Third Kit, realizzato da Acerbis e presentato nell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. Un design total black con dettagli grigi e un pattern dedicato alla sigla “USC” .

26 agosto 2025

Una maglia che suona la musica di Cremona — La Cremonese ha presentato oggi ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2025/26, firmata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Il lancio è avvenuto attraverso un video prodotto dall’agenzia SocialIdea e un evento speciale nel cuore della città: l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, già cornice delle precedenti presentazioni delle divise Home e Away.

(Foto tratta da uscremonese.it)

Un design total black dal forte impatto visivo — Il Third Kit 2025/26 si distingue per un look total black elegante e moderno, arricchito da una raffinata stampa embossed lucido-opaco con la sigla “USC” ripetuta in pattern. Questa scelta dona profondità e carattere al design. Lo stemma del club appare per la prima volta in versione monocolore grigia, tono su tono con i numerosi dettagli presenti su maniche, colletto, fondo manica e fessino scostato.

Un omaggio visivo all’identità del club, in contrasto con il nero dominante. I colori sociali trovano comunque spazio in modo discreto ma presente su colletto e fondo manica.

(Foto tratta da uscremonese.it)

Le mesh laterali completano il capo garantendo massima traspirabilità e comfort durante l’attività sportiva.

Un evento con i tifosi e i protagonisti della stagione — La presentazione al pubblico si è tenuta oggi pomeriggio, martedì 26 agosto, presso lo US Cremonese Store di Via Solferino 36, dove oltre 250 tifosi hanno potuto vedere dal vivo la nuova maglia e incontrare due protagonisti della rosa grigiorossa: Michele Collocolo e Alessio Zerbin, disponibili per foto e autografi.

(Foto tratta da uscremonese.it)

L’evento ha segnato anche l’apertura ufficiale dello store per la stagione 2025/26.

La maglia è già disponibile per l’acquisto, sia in negozio che nello shop online ufficiale del club.

Inclusione e territorio: il progetto con Thisability — Come lo scorso anno, sarà direttamente la U.S. Cremonese a gestire il proprio store ufficiale, in collaborazione con il progetto Thisability, nato per favorire l’inclusione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio. Il team di ragazzi e ragazze coinvolti rappresenta una delle eccellenze del panorama sportivo italiano in termini di responsabilità sociale.

Presenti all’evento anche i partner del progetto: Saib Egger Group, Cartaria Mainetti, Autotorino e Centro Casa Cremona, ai quali è stata consegnata una maglia personalizzata in segno di riconoscenza.

Dove acquistare la terza maglia della Cremonese 2025/26 — La maglia è già disponibile:

Presso lo USC Store in Via Solferino 36, Cremona

Sullo shop online ufficiale della U.S. Cremonese