Serie D 2025/26: ecco il nuovo pallone ufficiale del campionato

Alla vigilia della compilazione dei calendari , è stato ufficialmente presentato il nuovo pallone del Campionato di Serie D per la stagione 2025/2026 . Dopo cinque stagioni di assenza, il Molten Vantaggio torna ad essere il pallone ufficiale della massima categoria dilettantistica italiana.

La Lega Nazionale Dilettanti ha confermato che il Molten sarà il fornitore anche per la stagione successiva, 2026/2027.

Il modello selezionato per tutte le gare ufficiali di Serie D è il Molten F5N3150 Hybrid , un pallone progettato per unire resistenza , controllo e prestazioni tecniche .

Le sue principali caratteristiche sono:

Superficie testurizzata , pensata per migliorare la sensibilità e il controllo di gioco;

Cuciture sigillate , che riducono l’assorbimento d’acqua e aumentano la stabilità.

Un pallone internazionale per la Serie D

Non solo Serie D: Molten è già pallone ufficiale anche in competizioni di rilievo internazionale. È infatti fornitore ufficiale per tutte le competizioni della Asian Football Confederation (AFC) e della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf).