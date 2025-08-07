derbyderbyderby calcio italiano dilettanti Serie D 2025/26: ecco il nuovo pallone ufficiale del campionato

Un pallone internazionale

Serie D 2025/26: ecco il nuovo pallone ufficiale del campionato

Dopo cinque stagioni, il "Molten Vantaggio" torna protagonista nella quarta serie italiana. Il nuovo modello F5N3150 Hybrid sarà il pallone ufficiale per le stagioni 2025/26 e 2026/27.
Serie D 2025/2026: il nuovo pallone ufficiale è il Molten Vantaggio F5N3150 Hybrid

Il ritorno di un classico dopo cinque stagioni

Alla vigilia della compilazione dei calendari, è stato ufficialmente presentato il nuovo pallone del Campionato di Serie D per la stagione 2025/2026. Dopo cinque stagioni di assenza, il Molten Vantaggio torna ad essere il pallone ufficiale della massima categoria dilettantistica italiana.

(Foto tratta da Instagram Story @legadilettanti)

La Lega Nazionale Dilettanti ha confermato che il Molten sarà il fornitore anche per la stagione successiva, 2026/2027.

Il modello scelto: F5N3150 Hybrid

Il modello selezionato per tutte le gare ufficiali di Serie D è il Molten F5N3150 Hybrid, un pallone progettato per unire resistenza, controllo e prestazioni tecniche.

Le sue principali caratteristiche sono:

    • Costruzione ibrida, che garantisce una lunga durata;

    • Copertura in TPU (poliuretano termoplastico), ideale per affrontare ogni condizione climatica;

    • Superficie testurizzata, pensata per migliorare la sensibilità e il controllo di gioco;

    • Cuciture sigillate, che riducono l’assorbimento d’acqua e aumentano la stabilità.

    Un pallone internazionale per la Serie D

    Non solo Serie D: Molten è già pallone ufficiale anche in competizioni di rilievo internazionale. È infatti fornitore ufficiale per tutte le competizioni della Asian Football Confederation (AFC) e della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf).

    Questo testimonia l’alto standard qualitativo della produzione Molten, già apprezzata da diverse federazioni e ora nuovamente al centro del calcio dilettantistico italiano.

    Serie D, l'8 agosto la presentazione dei calendari

    —  

    Intanto, dopo la presentazione dei gironi avvenuta lunedì 4 agosto, domani, venerdì 8 agosto andrà a posto l’ultimo tassello del puzzle con la pubblicazione dei calendari del campionato 2025/2026.

    (Foto tratta da seried.lnd.it)

    Appuntamento alle ore 13 sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti: https://www.instagram.com/legadilettanti

