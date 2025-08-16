De Zerbi ha parlato in conferenza dopo la sconfitta al Roazhon Park di Rennes, nella gara inaugurale della Ligue 1. Nonostante l’uomo in più per quasi un’ora, la squadra non ha sfruttato la superiorità e ha subito un gol beffa al 91'.

De Zerbi in conferenza dopo Rennes-Marsiglia 1-0 — Nella gara inaugurale della Ligue 1 2025‑26, l’Olympique Marsiglia cade in trasferta contro il Rennes, al Roazhon Park, punito al 91′ da un gol di Ludovic Blas. I padroni di casa erano in dieci dal 31′ (espulso Aït Boudlal), ma l’OM non ha saputo approfittarne. Tanta amarezza per Roberto De Zerbi, che ha parlato in conferenza stampa nel post-partita, esprimendo chiaramente la sua delusione.

BRADFORD, ENGLAND - AUGUST 3: Roberto De Zerbi manager of Olympique Marseille looks on during the pre-season friendly match between Sunderland and Olympique Marseille at University of Bradford Stadium on August 3, 2024 in Bradford, England. (Photo by Nigel Roddis/Getty Images)

Il tecnico del Marsiglia: “Se pensiamo che i gol cadano dal cielo…” — Nel suo intervento dopo il match, De Zerbi è stato diretto e critico:

"Abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo colpito due pali e abbiamo subito un gol stupido. Ma se pensiamo che i gol cadano dal cielo, non abbiamo capito nulla."

Posizionamento di Rabiot e responsabilità tattica — Interrogato sul ruolo di Adrien Rabiot, titolare all’esordio, l'allenatore italiano ha chiarito:

"Ha giocato dove ha sempre giocato con me. Certo, con 11 contro 10 c’era ancora meno spazio. Quindi sì, non è stata la sua migliore prestazione con noi, ma il problema è stato generale. Non è colpa di Rabiot se l'OM non ha vinto questa partita."

Il rammarico più grande: subire quel gol finale — Alla domanda su cosa lo abbia colpito di più – il mancato gol o la rete subita nel finale – De Zerbi ha risposto senza esitazione:

"Ciò che mi ha infastidito di più è stato subire quel gol. Abbiamo fatto di tutto per segnare, ma può capitare di non riuscirci. D'altra parte, non dovremmo nemmeno metterci nella posizione di subire un gol del genere."

Sul comportamento dello spogliatoio e la mentalità richiesta — De Zerbi ha spiegato che la sconfitta non ha destabilizzato il gruppo, ma ha lanciato un messaggio chiaro:

"Non c'è stato alcun sconvolgimento. È facile capire che quello che abbiamo fatto finora non serve a nulla. A Marsiglia, non tutti hanno ancora capito che bisogna mantenere sempre lo stesso livello di voglia, motivazione e umiltà. È necessario trovare il giusto equilibrio. Se vogliamo una grande squadra, dobbiamo fare di più, altrimenti non ce la faremo."

Personalità in campo, ma carattere e grinta mancanti — Il tecnico ha ribadito l’importanza della mentalità, prendendo come esempio anche l’amichevole contro l’Aston Villa:

"La personalità c'era stasera (venerdì). Ma non siamo stati all'altezza in termini di carattere e grinta, come contro l'Aston Villa (3-1, il 9 agosto, in amichevole, ndr), dove abbiamo dimostrato un livello molto alto."

L’OM esce sconfitto dalla prima giornata di campionato al Roazhon Park, nonostante l’uomo in più. La squadra di De Zerbi ha mancato di cinismo e concentrazione, e il tecnico lo ha detto a chiare lettere in conferenza: non basta la qualità se mancano carattere, determinazione e mentalità vincente.