Nella lista dei convocati della Spagna per le qualificazioni Mondiali spiccano due nomi della squadra di Fabregas: Alvaro Morata e Jesus Rodriguez. Rientrano Rodri e Carvajal.

Davide Capano Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 12:11)

Due giocatori del Como nella Spagna di De La Fuente — La Spagna ha diramato questa mattina le convocazioni ufficiali per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Bulgaria e Turchia (4 e 7 settembre), e tra i nomi selezionati dal CT Luis De la Fuente spicca una curiosa coincidenza: ben due giocatori militano nel Como.

(Foto tratta da profilo X @SEFutbol)

Morata e Rodriguez, la coppia del Como che finisce nella Roja — Il primo è Alvaro Morata, che dopo l’esperienza al Milan e al Galatasaray è passato al Como in estate, dove ha iniziato la stagione da leader tecnico e carismatico. La fiducia del CT non è mai venuta meno, e l’ex attaccante rossonero resta un punto fermo dell’attacco spagnolo.

COMO, ITALY - AUGUST 16: Alvaro Morata of Como 1907 in action during the Coppa Italia match between Como 1907 and FC Sudtirol at Stadio G. Sinigaglia on August 16, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il secondo è Jesus Rodriguez, talento ex Betis cresciuto nell’Under 21 iberica e da poco approdato sul Lago. L’attaccante classe 2005 è considerato una delle grandi scommesse del futuro e De la Fuente ha deciso di premiarne l'esplosività e la crescita recente.

Chi manca e chi torna: Isco out, Rodri c'è — Accanto alle sorprese, non mancano le assenze di rilievo: Isco, Álex Baena e Samu Omorodion sono out per infortunio.

Rientra invece Rodri Hernández, pedina chiave a centrocampo, così come Dani Carvajal, nuovamente arruolabile dopo il recupero fisico. Confermati anche i soliti Unai Simón, Pedri, Nico Williams e Lamine Yamal.

La lista completa dei convocati della Spagna — Portieri

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Difensori

Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Centrocampisti

Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Gavi.

Attaccanti

Álvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yéremy Pino, Jesus Rodriguez (Como).

Il Como si prende la scena: da outsider a fucina per la Nazionale — L’ascesa del Como, guidato da Cesc Fabregas e sostenuto da un ambizioso progetto societario, si riflette ora anche nelle convocazioni delle grandi Nazionali. Portare due giocatori nella Spagna non è solo un orgoglio per il club lariano, ma anche un segnale forte: la Serie A ha trovato una nuova realtà capace di attirare e valorizzare talenti di primo piano.