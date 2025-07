Nonostante il rincaro attuale dei biglietti – dovuto, secondo Suwarso, a un impianto ancora limitato nelle dimensioni e a costi operativi elevati – il Como crede fermamente in questo percorso. Il presidente ha ribadito l’importanza di “inventare” nuovi progetti per sopperire alla mancanza di uno stadio più grande, citando la Como Cup, torneo amichevole estivo che prenderà il via con il match tra Como e Al-Ahli. Infatti oggi al Giuseppe Sinigaglia arriveranno Kessie, Firmino, Mahrez e altri campioni per un match di prestigio per la squadra comasca.