Como, Suwarso blinda Fabregas: “Il progetto ruota attorno a lui”

Il Como blinda Cesc Fabregas: il presidente Suwarso lo conferma al centro del progetto, respingendo le avances dell’Inter. Ausilio vola a Londra per provare a convincerlo, ma restano vive le alternative Chivu e Vieira

Silvia Cannas Simontacchi 4 giugno - 16:10

L’Inter ci prova, ma il Como chiude la porta. Dal palco del SXSW di Londra, il presidente dei lariani Mirwan Suwarso è stato perentorio: “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”. Un’affermazione netta, che smorza l’entusiasmo nerazzurro dopo l’addio di Simone Inzaghi (pronto a volare in Arabia all’Al-Hilal) e l’avvicinamento all’attuale tecnico del Como, ritenuto il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo a San Siro.

Fabregas e il Como: un legame forte Fabregas, oltre a essere l’allenatore della squadra appena promossa in Serie A, è anche azionista del club. Un legame forte, costruito sin da quando ha scelto Como come prima esperienza da tecnico, proprio con l’idea di un progetto a lungo termine. E infatti, anche dal palco londinese, l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha ribadito: “Non voglio finire in un club dove il progetto dura uno o due anni. Qui lavoro come voglio, condivido ambizioni e visione con il presidente. Insieme stiamo costruendo qualcosa di importante, anche se siamo ancora un piccolo club”.

Fabregas, Inter: Ausilio vola a Londra per convincerlo — Ciononostante, l’Inter non ha intenzione di mollare. Il ds Piero Ausilio è volato proprio a Londra per incontrare Fabregas e provare a fargli cambiare idea. Il club crede fortemente nel suo profilo: giovane, innovativo, lontano dalle logiche tradizionali. Ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Nel frattempo, si studiano le alternative. In caso di fumata nera, resterebbero in corsa due ex nerazzurri: Christian Chivu, oggi al Parma, e Patrick Vieira, al Genoa. I grandi nomi, invece, sembrano ormai fuori portata. A oggi, il Como fa muro e Fabregas resta saldo al suo posto.