Intervistato ai microfoni de 'Il Corriere della Sera', il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato dell'estate di calciomercato del club lombardo, degli investimenti e anche del futuro della squadra allenata da Cesc Fabregas e sul gioiello del club comasco: Nico Paz.
IL MONITO
Como, Suwarso avvisa: “Prima o poi dovremo vendere qualcuno. Su Nico Paz…”
Como, Suwarso 'spaventa' i suoi tifosi: ecco le dichiarazioni—
Mirwan Suwarso ha parlato così di quanto avvenuto in questa estate al Como:"Arriverà un punto in cui, dopo aver cresciuto i nostri giovani, dovremo venderne qualcuno inseguendo una strategia di sostenibilità. Andare in Europa non è assolutamente nei nostri piani, non possiamo inseguire un sogno rischiando la bancarotta. E' vero che una qualificazione europea aumenterebbe le entrate, ma allo stesso tempo dovremmo rispettare i parametri del Fair Play Finanziario".
Suwarso ha poi spostato il focus su Nico Paz, fantasista argentino che già, alla prima giornata contro la Lazio, ha brillato con una punizione straordinaria, ma anche su Cesc Fabregas, cercato dall'Inter e sull'arrivo di Alvaro Morata:"Lo spagnolo, per venire da noi, si è dimezzato lo stipendio. Sul nostro allenatore, Marotta ci ha chiesto di trattare e noi gli abbiamo risposto di no. Infine, su Nico Paz, il suo sogno è quello di giocare per il Real Madrid, per ora ha scelto di restare e giocare con noi".
Parole realiste, razionali quelle di Suwarso che, da gestore, deve fare i conti in tasca ad una realtà che sta andando in crescendo ormai da anni, ma che, per continuare a farlo, deve avere sempre un occhio vigile e attento alle spese e ai suoi conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA