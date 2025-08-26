Suwarso ha poi spostato il focus su Nico Paz, fantasista argentino che già, alla prima giornata contro la Lazio, ha brillato con una punizione straordinaria, ma anche su Cesc Fabregas, cercato dall'Inter e sull'arrivo di Alvaro Morata:"Lo spagnolo, per venire da noi, si è dimezzato lo stipendio. Sul nostro allenatore, Marotta ci ha chiesto di trattare e noi gli abbiamo risposto di no. Infine, su Nico Paz, il suo sogno è quello di giocare per il Real Madrid, per ora ha scelto di restare e giocare con noi".