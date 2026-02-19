Giorgio Trobbiani

Giornalista classe 1996. Nato e cresciuto nelle Marche. Lavoro in questo ambiente dal 2017 quando ho iniziato a scrivere durante gli studi. Dopo due percorsi di laurea, uno ordinario e l'altro magistrale, nel 2022 ho concluso l'esperienza accademica accompagnata sempre dallo svolgimento di questo lavoro. Ho preso il tesserino da giornalista pubblicista nel 2020 e negli anni mi sono specializzato anche nelle strategie sui social media e sui canali Youtube.