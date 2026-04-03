Destano interesse e ammirazioni gli accordi stipulati fra il comune e il Valencia per la distribuzione, equa e in piena collaborazione, degli impianti del nuovo Mestalla

Giorgio Trobbiani 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 13:25)

Il progetto del nuovo stadio Mestalla,un'icona del calcio spagnolo ed europeo sta prendendo sempre più forma all'interno della città di Valencia. Caratteristico per trovarsi davvero al centro della città iberica, il nuovo Mestalla, così come il vecchio, sarà un punto di riferimento calcistico, ma non solo dopo l'ultimo accordo stilato con il Comune della città.

Valencia, al 'Nuevo Mestalla' non solo il calcio — Nella giornata di giovedì è stato infatti stilato un accordo fra il Valencia CF e il Comune della città per far ospitare, all'interno del nuovo impianto alla cui realizzazione hanno partecipato anche le istituzioni comunali con fondi pubblici, una serie di eventi e concerti n0n legati esclusivamente al mondo del calcio.

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Ad esempio, oltre alla possibilità di ospitare competizioni calcistiche di massimo livello come la Nations League, gli europei e i mondiali di calcio, il nuovo Mestalla potrà ricevere gare di atletica leggera ai massimi livelli. Non solo, l'accordo, che avrà una valenza al momento di quattro anni, è stato così commentato dall'assessore Gil:"Un impianto sportivo di alto livello, fruibile gratuitamente". Inoltre, questa stipula comprende anche il vicino, anzi immediatamente prossimo, centro sportivo di Benicalap, a disposizione anch'esso della città di Valencia e non esclusivamente del club.

Una grande novità per una città sempre in fermento e costantemente in crescita come Valencia che, però, sul campo deve risalire dopo i fasti dei primi anni del 2000, dove arrivò anche una finalissima di Champions League, giocata fra l'altro in Italia, a San Siro.