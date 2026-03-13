derbyderbyderby calcio estero Lucas Verissimo lascia il Qatar: “Si sentivano esplosioni e i bambini ci facevano domande”

MOMENTI DI PREOCCUPAZIONE

Lucas Verissimo lascia il Qatar: “Si sentivano esplosioni e i bambini ci facevano domande”

Verissimo
La storia e il racconto del brasiliano Verissimo, ex obiettivo di calciomercato della Roma, su quanto sta accadendo in Qatar
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Calciatore brasiliano nel mirino della Roma qualche stagione fa. Si tratta di Lucas Verissimo, difensore centrale che ha vestito anche la maglia del Benfica, e che, ormai, si trovava sotto contratto in Qatar dopo una parentesi in Europa. Verissimo, però, vista la situazione molto delicata legata alla guerra e i bombardamenti ha lasciato il paese medio-orientale e ha raccontato la sua esperienza.

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Qatar, la situazione del paese: il racconto di Verissimo

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Lucas Verissimo, che è tornato in Brasile per vestire la maglia del Santos dopo l'esperienza turbolenta in Qatar, ha parlato di quello che è accaduto e sta accadendo: "È una situazione unica, non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere. Ogni tanto si sentiva un 'boom', i bambini venivano a chiedere. I primi giorni sono stati molto tesi". Verissimo era infatti in Qatar con sua moglie e i suoi due figli.

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Il calciatore brasiliano ha anche aggiunto: "Sono molto felice, ho aspettato dieci giorni per poter tornare. Ci è voluto un po', ma alla fine è andato tutto bene. Oggi, essere qui con la mia famiglia, sano e salvo, è la cosa più importante". Una storia decisamente a lieto fine nonostante qualche difficoltà per Lucas Verissimo che, ora, tornerà a giocare nel campionato brasiliano dopo l'addio nel 2020. Proprio in quell'anno, la Roma, allora nelle mani di Paulo Fonseca, sembrava molto vicina al suo ingaggio, prima che poi Verissimo e il suo club decidessero di trasferirsi al Benfica.

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