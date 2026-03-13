La storia e il racconto del brasiliano Verissimo, ex obiettivo di calciomercato della Roma, su quanto sta accadendo in Qatar

Giorgio Trobbiani 13 marzo - 18:41

Calciatore brasiliano nel mirino della Roma qualche stagione fa. Si tratta di Lucas Verissimo, difensore centrale che ha vestito anche la maglia del Benfica, e che, ormai, si trovava sotto contratto in Qatar dopo una parentesi in Europa. Verissimo, però, vista la situazione molto delicata legata alla guerra e i bombardamenti ha lasciato il paese medio-orientale e ha raccontato la sua esperienza.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Qatar, la situazione del paese: il racconto di Verissimo — Lucas Verissimo, che è tornato in Brasile per vestire la maglia del Santos dopo l'esperienza turbolenta in Qatar, ha parlato di quello che è accaduto e sta accadendo: "È una situazione unica, non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere. Ogni tanto si sentiva un 'boom', i bambini venivano a chiedere. I primi giorni sono stati molto tesi". Verissimo era infatti in Qatar con sua moglie e i suoi due figli.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il calciatore brasiliano ha anche aggiunto: "Sono molto felice, ho aspettato dieci giorni per poter tornare. Ci è voluto un po', ma alla fine è andato tutto bene. Oggi, essere qui con la mia famiglia, sano e salvo, è la cosa più importante". Una storia decisamente a lieto fine nonostante qualche difficoltà per Lucas Verissimo che, ora, tornerà a giocare nel campionato brasiliano dopo l'addio nel 2020. Proprio in quell'anno, la Roma, allora nelle mani di Paulo Fonseca, sembrava molto vicina al suo ingaggio, prima che poi Verissimo e il suo club decidessero di trasferirsi al Benfica.