Dibattito acceso fra John Terry e Pennant, entrambi ex rispettivamente di Chelsea e Liverpool, sul valore dello stesso Terry a confronto con van Dijk

Giorgio Trobbiani 19 febbraio - 18:21

John Terry contro Jermaine Pennant: uno è stato ed è una leggenda del Chelsea e della Nazionale inglese, l'altro un giocatore di buon livello nel Liverpool che vinse la Champions League nel 2005. Gli anni sono passati, ma le schermaglie sono le stesse di quando erano in campo, ma in questo caso il tema del dibattito è: Virgil van Dijk è più forte di Terry?

Terry o van Dijk: la diatriba social e radio si accende — Con un video sui suoi account social, John Terry, ex capitano del Chelsea, ha voluto rispondere proprio a Jermaine Pennant 'accusandolo' di non essere stato troppo preciso nelle statistiche al momento del confronto con l'attuale capitano olandese dei Reds: "Sono appena tornato dal lavoro al Chelsea oggi, stavo pensando ai fatti miei, ma nel corso della giornata ho ricevuto questo messaggio da un centinaio di persone diverse". Terry ha poi aggiunto: "Ora, questo è un dibattito in cui ognuno ha diritto alla propria opinione, ma 'Pens' quando sei alla radio e stai esprimendo la tua opinione, devi avere le statistiche corrette".

L'ex capitano del Chelsea ha poi sferzato l'attacco: "C'è solo una persona che ha segnato più gol come difensore nella storia della Premier League e quella sono io. Ho anche il maggior numero di clean sheet nella storia e se mi paragoni a Virgil, allora ho anche più trofei di lui. Inoltre, hai sollevato un punto davvero interessante. A 34 anni, nella stagione 2014/15, ho giocato ogni singolo minuto di ogni partita per il Chelsea, vincendo il campionato in quella stagione con Mourinho come allenatore. Allora ragazzi, la parola passa a voi, adoro il dibattito, adoro farne parte, sono davvero orgoglioso di ciò che ho fatto in Premier League, ma è chiaro che tocca a voi risolvere il dibattito... Sono solo felice di farne parte".

Una risposta mista fra orgoglio e simpatia che ha scatenato l'ilarità e la risposta a sua volta proprio di Pennant: "Non ho la bacheca di JT, quindi non riesco a trovare né le mie medaglie del Community Shield né quelle dei miei secondi classificati in FA Cup. Questa è la mia rivincita! (Mostrando la medaglia della vittoria della Champions League)".