Il Mondiale 2026 del Senegal non è iniziato come sperato. La squadra proveniva da un'ottima Coppa d'Africa disputata in gennaio, culminata anche con la vittoria del trofeo sul campo. Infatti, i Leoni della Teranga erano riusciti a sconfiggere i più quotati marocchini, padroni di casa della competizione. Una finale leggendaria, tra il rigore fallito da Brahim Diaz e la bordata di Pape Gueye. Perciò, il Senegal affrontava la competizione con grandi speranze nonostante un girone molto complicato. Gi africani infatti condividono la prima fase del torneo con Francia, Norvegia e Iraq. L'esordio non è stato pessimo contro i francesi: una sconfitta per 3-1 ma bugiarda per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Tuttavia, i problemi dei Leoni della Teranga sono iniziati dopo, con alcuni rumors sfuggiti dal ritiro della nazionale.

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I guai del Senegal al Mondiale

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Ibrahim Mbaye del Senegal corre con la palla sotto la pressione di Marcos Johan Lopez Lanfranco del Perù durante l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il prossimo match dei senegalesi sarà contro la Norvegia. Un match fondamentale per capire le ambizioni delle due squadre, ma soprattutto il percorso dei Leoni della Teranga. I norvegesi infatti non devono preoccuparsi troppo in quanto la vittoria sull'Iraq gli ha permesso di conquistare, probabilmente, almeno i sedicesimi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport News Africa, la nazionale sub-sahariana non si starebbe preparando al massimo per la partita a causa di alcune problematiche nel ritiro.

🚨🚨| BREAKING: Senegal's World Cup camp is facing an 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒. Multiple problems and dysfunctions are being reported within the squad:



→ Players' bonuses still not paid



→ Chosen hotel deemed unworthy for a team of this level



→ Players ordering meals… pic.twitter.com/pIDqoFRZUI — CentreGoals. (@centregoals) June 19, 2026

Il primo punto riguarda il tecnico Pape Thiaw. L'ottimo allenatore del Senegal è attualmente senza contratto come affermato da RMCSport. Questa assenza contrattuale inoltre impedirebbe all'allenatore stesso di percepire lo stipendio. La trattativa fra le due parti sembra essere in stallo, ma la questione andrà risolta rapidamente per evitare magagne legali con la FIFA. Poi, i calciatori si sono lamentati per il servizio alimentare scadente del proprio hotel a New Brunswick. Infatti, sarebbero in molti a ordinare i pasti dalle piattaforme esterne. A ingigantire il mistero, ci sarebbe un giorno di riposo sospetto assegnato dallo staff dopo il match contro la Francia.

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