La prima sorpresa del Mondiale 2026 porta il nome di Turchia. La squadra di Vincenzo Montella è costretta a dire addio alla competizione dopo solo due partite segnate dai KO contro Australia e soprattutto Paraguay, quest'ultimo decisivo. La prossima sfida contro i padroni di casa degli Stati Uniti, ieri vittoriosi sulla nazionale oceanica, sarà solo per le statistiche. Al termine della partita contro i sudamericani, Arda Guler è intervenuto in conferenza stampa esprimendo tutta la sua delusione.

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Turchia, Arda Guler chiede scusa ai tifosi: "Nei prossimi tornei daremo il massimo"

Due sconfitte, zero gol segnati...

ed è finita. Dopo il KO nella partita d'esordio contro

l'Australia (2-0), la squadr

a di Vincenzo Montella ha perso anche contro

il Paraguay (0-1),

nonostante avessero giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica dopo l'espulsione di

Miguel Almirón (la prima nella storia per aver parlato coprendosi la bocca). Un duro colpo per una squadra che era partita con aspettative completamente diverse. A commentare la delusione per l'eliminazione dal torneo è stato Arda Guler.

L'avventura della Turchia aiè giunta al termine.

SAMSUN, TURCHIA - 11 OTTOBRE: Arda Güler (Turchia) reagisce durante la partita di UEFA Nations League 2024/25 (Lega B, Gruppo B4) tra Turchia e Montenegro, disputata l'11 ottobre 2024 al Samsun Stadium di Samsun, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il centrocampista militante nel Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa dopo il fischio finale visibilmente amareggiato per il risultato. Il 21 enne ha esordito scusandosi con tutti i tifosi turchi: "Siamo molto tristi e vergognati. Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi. Nei prossimi tornei daremo il massimo. Giochiamo in grandi squadre e avremmo dovuto dimostrarlo", ha commentato il numero 8 degli Ottomani. Il volto del 21 enne al fischio finale dice più di mille parole: "Oh Dio! Perché?", ha esclamato Arda, alzando lo sguardo al cielo, rappresentando alla perfezione i sentimenti di un'intera nazione.

Il gol decisivo è stato realizzato subito dopo 2 minuti da Matias Galarza. Svantaggio che la squadra di Montella non è riuscito a recuperare nonostante le numerose occasioni create, alcune clamorose: "Farò tutto il possibile affinché questo torneo venga dimenticato per tutta la mia carriera in nazionale. Abbiamo giocato contro squadre molto importanti e avremmo dovuto dimostrarlo in campo. Non ci siamo riusciti, non ne siamo stati capaci. Abbiamo subito un gol molto presto. Non c'è molto altro da dire". Conclude il classe 2005.

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