La Turchia guidata da Vincenzo Montella abbandona i Mondiali al termine di una gara sfortunata e ricca di episodi chiave. Nel match decisivo del Girone D, il Paraguay conquista una pesantissima vittoria per 1-0, condannando la formazione turca alla seconda sconfitta di fila dopo il 2-0 incassato all'esordio contro l'Australia. Questo risultato sancisce l'aritmetica eliminazione della Turchia dalla competizione, mentre la nazionale sudamericana festeggia un successo che al Mondiale mancava da ben sedici anni. Gli Stati Uniti, in virtù di questo esito, sono già sicuri del primato nel raggruppamento.

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Il riassunto di Turchia-Paraguay

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Una storica espulsione e le parole di Montella

A decidere la sfida è stata una rete fulminea siglata dopo appena due minuti di gioco da. Al primo vero affondo il Paraguay ha sbloccato il match, potendo così impostare una partita prettamente difensiva con due linee strette e compatte. Nonostante un dominio territoriale netto e 32 tiri tentati, di cui solo cinque nello specchio della porta, la Turchia ha pagato a caro prezzo una grave mancanza di concretezza offensiva. L'occasione più nitida del primo tempo per i turchi è arrivata su una palla inattiva calciata da Calhanoglu : il colpo di testa di Muldur si è però stampato incredibilmente prima sulla traversa e poi sul palo.

L'episodio che avrebbe potuto cambiare la partita è avvenuto nel recupero del primo tempo. L'arbitro salvadoregno Barton, dopo un richiamo dalla sala VAR, ha sanzionato con il cartellino rosso Miguel Almiron. Il numero 10 paraguaiano è stato espulso per aver parlato con il difensore turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. Si tratta dell'applicazione della nuova regola FIFA, norma introdotta dopo il celebre "caso Prestianni-Vinicius" dei mesi scorsi.

Nonostante un intero secondo tempo giocato in superiorità numerica, la squadra di Montella non è riuscita a scalfire il muro difensivo avversario. I cambi non hanno dato i frutti sperati, producendo però tre colossali palle gol nei minuti finali. Prima Uzun e Gul hanno fallito il pareggio da posizione ravvicinata, e infine un colpo di testa di Demiral in pieno recupero si è spento di pochissimo sul fondo.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 MARZO: Kenan Yildiz (Turchia) reagisce durante la partita di qualificazione europea alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Turchia e Romania, disputata al Besiktas Park di Istanbul, Turchia, il 26 marzo 2026. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

A fine gara, Vincenzo Montella ha analizzato l'amara sconfitta ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'allenatore: "”Sono triste ma anche orgoglioso. Nel calcio purtroppo subisci un tiro e un gol e perdi. Va accettato ma dobbiamo essere orgogliosi di ciò che questi ragazzi hanno dato. Ci è mancata lucidità nel finale ma, ripeto, sono orgoglioso della prova che questa squadra ha fatto”.

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