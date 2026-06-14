Hakan Calhanoglu, molto ottimista alla viglia della sfida con l'Australia, ha dovuto ammettere la mancata positività del risultato ottenuto, pur dominando.
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La Turchia ha fallito l'appuntamento con il successo contro l'Australia. Benché l'ottimismo alla vigilia della gara con la nazionale numero 27 del ranking FIFA, il risultato acquisito è stato molto negativo. Calhanoglu ha risposto ai media, dicendosi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi compagni di squadra.
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Calha risponde stizzito: "Non abbiamo dominato?"Un battibecco che sa di sottile frustrazione. Quello tra Hakan Calhanoglu e un giornalista australiano in conferenza stampa, infatti, è figlio di un risultato poco piacevole e inatteso. La Nazionale della Mezzaluna partiva favorita, mentre ora si vede quasi con le spalle al muro e costretta a riscattarsi immediatamente. Nello specifico, un siparietto ha visto protagonista il mediano dell'Inter. "Hakan, mi dispiace per il risultato", esordisce il giornalista. "Nelle tue dichiarazioni di ieri avevi detto che la Turchia era una squadra più talentuosa e che avrebbe dominato la partita. Dal vostro punto di vista, che cosa è andato storto? La prestazione dell'Australia ti ha sorpreso?".
Per le righe, è arrivata secca la controbattuta del 32enne: "Secondo te non abbiamo dominato?". Non si è fatta attendere la replica del reporter: "Solo a livello di possesso, sì, avete dominato…". Calha ha poi ammesso: "Non sono d’accordo con te, perché abbiamo dominato la partita nel complesso. L'Australia si è chiusa dietro e si è difesa bene. Abbiamo perso due palloni e da lì è arrivato il gol: è stato completamente un nostro errore. Se controlliamo una partita per 90 minuti e non riusciamo a segnare, dobbiamo restare ancora più concentrati ogni secondo, ogni minuto, e non dobbiamo mai arrenderci. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, semplicemente non siamo riusciti a convertirla in risultato utile per noi".
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