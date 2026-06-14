La Turchia ha fallito l'appuntamento con il successo contro l'Australia. Benché l'ottimismo alla vigilia della gara con la nazionale numero 27 del ranking FIFA, il risultato acquisito è stato molto negativo. Calhanoglu ha risposto ai media, dicendosi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi compagni di squadra.

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Calha risponde stizzito: "Non abbiamo dominato?"

Un battibecco che sa di sottile frustrazione. Quello tra Hakan Calhanoglu e un giornalista australiano in conferenza stampa, infatti, è figlio di un risultato poco piacevole e inatteso. La Nazionale della Mezzaluna partiva favorita, mentre ora si vede quasi con le spalle al muro e costretta a riscattarsi immediatamente. Nello specifico, un siparietto ha visto protagonista il mediano dell'Inter. "Hakan, mi dispiace per il risultato", esordisce il giornalista. "Dal vostro punto di vista, che cosa è andato storto? La prestazione dell'Australia ti ha sorpreso?".

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 13 GIUGNO: Connor Metcalfe #8 dell'Australia passa la palla sotto pressione da Hakan Çalhanoğlu #10 della Turchia durante la partita del Gruppo D della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Australia e Turchia al BC Place di Vancouver il 13 giugno 2026 a Vancouver, British Columbia. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Per le righe, è arrivata secca la controbattuta del 32enne: "Secondo te non abbiamo dominato?". Non si è fatta attendere la replica del reporter: "Solo a livello di possesso, sì, avete dominato…". Calha ha poi ammesso: "Non sono d’accordo con te, perché abbiamo dominato la partita nel complesso. L'Australia si è chiusa dietro e si è difesa bene. Abbiamo perso due palloni e da lì è arrivato il gol: è stato completamente un nostro errore. Se controlliamo una partita per 90 minuti e non riusciamo a segnare, dobbiamo restare ancora più concentrati ogni secondo, ogni minuto, e non dobbiamo mai arrenderci. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, semplicemente non siamo riusciti a convertirla in risultato utile per noi".

Turchia, c'è da archiviare in fretta il ko con l'Australia

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Le statistiche del match fotografano in effetti una superiorità territoriale della squadra allenata da Vincenzo Montella. Il, oltre alledi cui 8 nello specchio della porta, evidenziano da un lato una costanza nell'essere arrivati dalle parti del portiere australiano Beach, dall'altro la scarsa incisività sotto porta. La prossima partita per i turchi è quella con il Paraguay. In caso di nuovo ko, il loro Mondiale potrebbe terminare molto prima di quanto preventivato.

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