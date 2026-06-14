A Saibari, risponde Vinicius che salva il risultato: ma i verdeoro non convincono.
Il Brasile si allena per l'esordio al Mondiale tra sorrisi, autografi e le foto con i tifosi
Pareggia il Brasile di Ancelotti, al suo esordio contro un ottimo Marocco. Finisce 1-1 al MetLife Stadium la tanto attesa sfida con le reti di Saibari e Vinicius. Nel post partita il tecnico risponde alle critiche: "La coppa del Mondo non si vince alla prima partita".
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Brasile-Marocco: un pari amaro per la SeleçãoUn pari, con una rete a testa, che mette più in luce l'ottima prestazione del Marocco rispetto all'esordio, così atteso, del Brasile di Carlo Ancelotti. Apre la gara Saibari per gli africani e gli risponde Vinicius che salva la situazione. L'allenatore dei verdeoro, nel post gara, ha parlato e si è subito soffermato sulla partita. La squadra, secondo lui, non ha cominciato col piede giusto e ha sofferto le transizioni degli avversari: "Penso che non abbiamo iniziato bene la partita, la squadra era un po' preoccupata, abbiamo perso troppi palloni e molti duelli. Il primo tempo non è stato positivo, c'è stata un po' di ansia, sì. Loro uscivano dalla nostra pressione e innescavano transizioni pericolose. Avremmo dovuto controllare meglio queste situazioni. Non sono soddisfatto del risultato".
"It's not a bad result" 🎙️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 14, 2026
Carlos Ancelotti with his post match toughts as Brazil and Morocco share points in New York/New jersey.
🇧🇷🤝🇲🇦 pic.twitter.com/nsFXbItU6J
Ancelotti:"Quando non giochiamo bene bisogna accettare le critiche"Non è soddisfatto l'ex allenatore del Milan. Ritiene che alcune critiche siano fondate e vadano accettate, dato che il Brasile non ha giocato una buona gara. Ma ha anche aggiunto che la squadra lavorerà per migliorarsi e che serve pazienza, il torneo è lungo e questo era solo il primo match. Il primo step è quello di superare il girone: "Il secondo tempo è stato molto meglio e miglioreremo per la prossima partita. Quando la squadra non gioca bene, bisogna accettare le critiche. Credo che la formazione titolare fosse quella giusta, ora dobbiamo solo prepararci bene per la prossima partita. L'obiettivo è superare la fase a gironi e migliorare nel tempo. Un Mondiale non si vince alla prima partita".
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