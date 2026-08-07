Nonostante stia montando la forte opposizione della UEFA e di altre confederazioni, Gianni Infantino non ha intenzione di dimettersi. Anzi, sta incassando sostegno e appoggio da federazioni e confederazioni di diverse aree del mondo.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



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La federazione del Messico, quella dell'Argentina e la CAF non abbandonano Infantino

La sua proposta di aprire ad investitori privati e vendere una cospicua parte delle quote delha causato una forte opposizione nel mondo del calcio. La risposta più dura è arrivata dalla, che ha minacciato e promesso ildelle competizioni organizzate dalla FIFA . E da chi, ieri per esempio è stato, ne chiede le dimissioni. Ma Gianni Infantino non molla. Non ha nessuna intenzione di dimettersi. Sta sempre cercando, e in alcuni casi ottenendo,continentali, in vista delle prossime elezioni alla presidenza della FIFA: progetta di rimanere presidente dell'ente.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Chi non lo ha abbandonato e lo appoggia è la Confederazione Africana di calcio o CAF. La quale ha deciso di confermare il suo sostegno al presidente della FIFA all'unanimità dopo il fallimento del piano di vendita dei Mondiali. Nel comunicato stampa il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha inoltre dichiarato: "Accogliamo e approviamo le scuse della FIFA per il piano ideato". Non gli ha fatto mancare il suo aiuto anche la federazione calcistica argentina.

La quale, in questo modo, si discosta dalla CONMEBOL: che ha addirittura minacciato di ritirare il suo sostegno al presidente per le prossime elezioni. Al contrario la AFA con un comunicato ha dichiarato: "Desideriamo esprimere a Lei e, tramite Lei, alla dirigenza della FIFA, il nostro sostegno alla gestione svolta negli ultimi dieci anni. Accogliamo con favore il riconoscimento degli errori commessi durante questo processo. Lei è alla guida di un team dirigenziale che ha portato a una profonda trasformazione della FIFA".

E ha confermato il suo appoggio anche la federazione calcistica del Messico, FMF: "La FMF sostiene la leadership del Presidente Infantino nel continuare a promuovere lo sviluppo del calcio attraverso il rafforzamento istituzionale".