L'inizio della nuova avventura di Ferran Torres con la maglia del PSG è stato a dire poco devastante: 7 reti in 6 presenze. L'ultima marcatura arrivata la scorsa domenica nel posticipo contro il Marsiglia vinto 2-1. L'attaccante spagnolo non poteva certo immaginare un inizio migliore, contando poi che le 7 marcature sono arrivate su 7 tiri in porta. Semplicemente infallibile. Eppure l'ex Barcellona, intervenuto al programma televisivo El Hormiguero, ha dichiarato di provare anche un grande vuoto.

🗣️Ferran: This week I'm dealing with moving. I'm bringing everything from Barcelona, the only one I can't bring with me is Pedri. I'm already missing him pic.twitter.com/UAtZEgE9Ag — archives (@fedriclips) September 21, 2026

Ferran Torres, quel vuoto di nome Pedri: "Mi dispiace non averlo potuto portare con me"

Dalla rete decisiva nella finale delall'inizio da favola con ilsta vivendo un momento semplicemente magico. L'attaccante spagnolo ha voluto fortemente vestire la maglia parigina. Voleva seguiree, dopo una telenovela che rischiava di chiudersi con un nulla di fatto, il classe 2000 ha visto realizzare il suo sogno. Un sogno che il 26 enne sta alimentando a suon di reti: 7 (su 7 tiri) nelle prime 6 partite. Non poteva certo iniziare meglio di così la sua avventura sotto la Torre Eiffel. Eppure in questo momento magico manca qualcosa. Qualcosa di molto importante.

Intervistato al programma spagnolo El Hormiguero, Ferran Torres ha parlato di questa nuova vita quotidiana nella capitale francese, dove però non ha potuto portare con sé ciò che desiderava dal Barcellona: il suo amico Pedri. A dichiararlo è stato lo stesso attaccante: "Mi sto adattando bene perché noi calciatori dipendiamo molto da quello che succede in campo. E quando sei a un buon livello, i problemi esterni diminuiscono. Ma, ad esempio, questa settimana è stata molto difficile perché sono nel bel mezzo di un trasloco. Devo riportare indietro un sacco di cose da Barcellona. L'unica cosa che non ho potuto portare con me è Pedri. Mi manca già molto", ha scherzato l'ex blaugrana.

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 APRILE: Pedri del FC Barcelona festeggia la rete del vantaggio della sua squadra con Ferran Torres durante la finale di Copa del Rey tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo stadio de La Cartuja il 26 aprile 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

I due giocatori si conoscono molto bene. Oltre ad aver passato 4 anni con la maglia catalana, da tempo difendono anche i colori della Nazionale Spagnola con la quale hanno vinto praticamente tutto: 1 Nations League, l'Europeo del 2024 e, appunto, il Mondiale nel Nord America lo scorso luglio: "È difficile, non solo per te, ma anche per chi ti sta intorno, perché un giorno sei qui, il giorno dopo fai le valigie", ha concluso il campione del mondo.