Lo spagnolo vanta numeri clamorosi al pari di Ibrahimovic
PSG pigliatutto, ai parigini va anche la Supercoppa: la festa dopo la vittoria con l'Aston Villa
Il Paris Saint-Germain espugna l'infuocato stadio Vélodrome e conquista il sentitissimo Classique battendo il Marsiglia per 2-1. La squadra parigina trova l'arma vincente direttamente in panchina grazie all'ingresso esplosivo e determinante di Ferran Torres. Il tecnico inserisce l'attaccante spagnolo al 59' al posto di Kvaratskhelia e la mossa produce effetti devastanti. Appena sette minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco, l'ex giocatore del Barcellona sfrutta al massimo un cross pennellato di Désiré Doué, si inserisce con tempismo perfetto tra Egan-Riley e Aguerd e trafigge l'incolpevole portiere De Lange. I padroni di casa trovano momentaneamente il pareggio con Angel Gomes, ma Marquinhos chiude definitivamente la contesa firmando la rete del definitivo 2-1 e regalando i tre punti ai parigini.
I numeri mostruosi e l'ombra di IbrahimovicLa rete decisiva contro i rivali storici certifica l'efficacia realizzativa semplicemente impressionante di Ferran Torres. L'attaccante iberico vanta infatti una statistica spaventosa e trasforma in gol i primissimi sette tiri nello specchio della porta effettuati con la maglia del PSG in tutte le competizioni ufficiali. Analizzando la storia recente del club transalpino, soltanto una leggenda del calibro di Zlatan Ibrahimovic vanta un impatto ancora superiore, avendo collezionato ben otto reti nelle sue prime sei presenze assolute in Francia. L'ex Barcellona commenta questo momento magico con grande umiltà e assoluta dedizione al lavoro: "Bisogna solo sfruttare le occasioni. A volte si è fortunati e si segna, a volte no. L'unica cosa da fare è continuare a provare, ancora e ancora".
L'elogio di Luis Enrique e la corsa alla titolaritàQuesto straordinario stato di forma proietta lo spagnolo in cima alle gerarchie interne della squadra. Ferran guida attualmente la classifica dei marcatori del PSG in questa edizione della Ligue 1 grazie al suo prezioso bottino personale di quattro reti. Il suo rendimento eccezionale rende sempre più serrata la concorrenza nel reparto offensivo, dove campioni del calibro di Dembélé, Kvaratskhelia e Doué lottano ferocemente ogni settimana per una maglia dal primo minuto. L'allenatore Luis Enrique esalta pubblicamente le qualità del suo giocatore durante le interviste post-partita, lodando il suo innato senso del gol: "È in una forma incredibile. È particolarmente forte nelle sue incursioni centrali, sfrutta gli spazi". Partito inizialmente con il ruolo di valida alternativa offensiva, Ferran Torres avanza ora con estrema forza la propria candidatura per conquistare un posto fisso da titolare nell'undici parigino.
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