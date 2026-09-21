Il Paris Saint-Germain espugna l'infuocato stadio Vélodrome e conquista il sentitissimo Classique battendo il Marsiglia per 2-1. La squadra parigina trova l'arma vincente direttamente in panchina grazie all'ingresso esplosivo e determinante di Ferran Torres. Il tecnico inserisce l'attaccante spagnolo al 59' al posto di Kvaratskhelia e la mossa produce effetti devastanti. Appena sette minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco, l'ex giocatore del Barcellona sfrutta al massimo un cross pennellato di Désiré Doué, si inserisce con tempismo perfetto tra Egan-Riley e Aguerd e trafigge l'incolpevole portiere De Lange. I padroni di casa trovano momentaneamente il pareggio con Angel Gomes, ma Marquinhos chiude definitivamente la contesa firmando la rete del definitivo 2-1 e regalando i tre punti ai parigini.

I numeri mostruosi e l'ombra di Ibrahimovic

La rete decisiva contro i rivali storici certifica l'efficacia realizzativa semplicemente impressionante di. L'attaccante iberico vanta infatti unaspaventosa e trasforma in gol i primissimi settenello specchio della porta effettuati con la maglia delin tutte le competizioni ufficiali. Analizzando la storia recente del club transalpino, soltanto una leggenda del calibro di Zlatanvanta un impatto ancora superiore, avendo collezionato benreti nelle sue prime sei presenze assolute in Francia. L'ex Barcellona commenta questo momento magico con grande umiltà e assolutaal lavoro: "Bisogna solo sfruttare le occasioni. A volte si è fortunati e si segna, a volte no. L'unica cosa da fare è continuare a provare, ancora e ancora".

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Ferran Torres del Paris Saint-Germain festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava al Parc des Princes, il 9 settembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'elogio di Luis Enrique e la corsa alla titolarità

Questo straordinario stato di forma proietta lo spagnolo in cima alleinterne della squadra.guida attualmente la classifica deidel PSG in questa edizione dellagrazie al suo prezioso bottino personale di quattro reti. Il suoeccezionale rende sempre più serrata la concorrenza nel reparto offensivo, dove campioni del calibro dilottano ferocemente ogni settimana per una maglia dal primo minuto. L'allenatoreesalta pubblicamente ledel suo giocatore durante le interviste post-partita, lodando il suo innato senso del gol: "È in una forma incredibile. È particolarmente forte nelle sue incursioni centrali, sfrutta gli spazi". Partito inizialmente con il ruolo di valida alternativa offensiva,avanza ora con estrema forza la propria candidatura per conquistare un posto fisso danell'undici parigino.