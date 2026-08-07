Un periodo per niente tranquillo per il Lecce, chiamato a intervenire dopo la decisione di Sandro Mencucci di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di amministratore delegato. La notizia, arrivata nelle prime ore della giornata, ha rapidamente fatto il giro degli ambienti vicini alla società giallorossa, aprendo diversi interrogativi sul futuro dirigenziale del club di Serie A.

L’addio del dirigente, comunicato alla società tramite una mail, avrebbe colto di sorpresa anche il presidente Saverio Sticchi Damiani. In seguito alle indiscrezioni circolate, il Lecce ha scelto di pubblicare sui propri canali di comunicazione una nota ufficiale per fare chiarezza e spiegare la propria posizione, anticipando i prossimi passaggi che verranno affrontati dalla società.

Dimissioni Mencucci: la nota ufficiale del Lecce

Dopo le dimissioni didal ruolo di amministratore delegato, l'ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione e. Il club salentino ha comunicato che nei prossimi giorni si terrà un, alla presenza dei vertici societari, con l’obiettivo di ratificare formalmente le dimissioni presentate dal dirigente e procedere alla nuova assegnazione delle deleghe all’interno della struttura societaria.

SALERNO, ITALIA - 16 MARZO: Sandro Mencucci, amministratore delegato dell'US Lecce, e Saverio Sticchi Damiani, presidente dell'US Lecce, prima della partita di Serie A TIM tra US Salernitana e US Lecce allo Stadio Arechi il 16 marzo 2024 a Salerno, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco la nota ufficiale del club:

"Nella giornata odierna si è svolta una riunione informale tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Vicepresidente Corrado Liguori, tutti i soci dell’U.S. Lecce, gli amministratori ed il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Tamborrino. Si è deciso di fissare per lunedì 10 agosto un CdA straordinario per la ratifica delle dimissioni del Dott. Mencucci e per la redistribuzione delle deleghe all’interno dello stesso CdA.

In una fase così delicata della stagione e del calciomercato si è ritenuto di non apportare ulteriori modifiche alla Governance del club. Gli avvicendamenti delle figure dirigenziali della società fanno parte di dinamiche fisiologiche della vita di qualsiasi club e quindi anche dell’U.S. Lecce, a differenza della proprietà che ormai da anni si è solidamente spesa e continuerà a farlo, insieme ad alcuni amministratori indipendenti ed al Collegio Sindacale, alla guida di un progetto che ha raggiunto straordinari risultati sportivi, economici ed una implementazione senza precedenti delle strutture sportive.

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L’U.S. Lecce infine, pur rammaricata per la forma ed i tempi prescelti per l’interruzione del rapporto, formula al Dott. Mencucci i migliori auguri per una felice prosecuzione della sua carriera professionale ed un ringraziamento per l’attività svolta in questi".