In casa Lecce è esploso il caso Lameck Banda. L'attaccante dello Zambia, infatti, non si è presentato per le visite mediche e per il ritiro. Dopo giorni di preoccupazione ha reso noto di star bene, ma continua a non rispondere alle chiamate e non ha intenzione di tornare in Italia.

Banda furioso con il Lecce: il club avrebbe approfittato del fatto che non sa leggere l'italiano

🚨Emergono nuovi sviluppi sul caso di Lameck Banda.



L’attaccante del Lecce, irreperibile da diversi giorni e al centro di una vicenda che aveva destato forte preoccupazione all’interno del club salentino, avrebbe finalmente dato proprie notizie.



Secondo quanto rivelato dal… pic.twitter.com/m3lHPn70Ai — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2026

Per giorni Bandala dirigenza e la squadra del Lecce. Il centravanti zambiano, infatti, non era arrivato alle visite mediche e nemmeno era presente all'inizio del ritiro della squadra allenata da. Per di più, il giocatore aveva completamentealle telefonate e ai messaggi provocando forte preoccupazione per la sua salute. Poi è riapparso ieri, sui social, postando una foto su Instagram dove lo si vede mentre si allena in palestra. La Gazzetta dello Sport ha scoperto che sta bene: ha scelto lui stesso di ignorare la convocazione della squadra e non rispondere a chi cercava di contattarlo.

Il motivo di tale comportamento risiederebbe, secondo i suoi amici, nel fatto che il club salentino ha attivato l'opzione unilaterale per prolungare di un'altra stagione il suo contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. E questo avrebbe impedito il passaggio del giocatore, a quel punto a parametro zero, al club dell'Al-Fateh in Arabia Saudita. A rivelare questa situazione è stata BolaNews, un giornale sportivo di Lusaka. Che ha parlato con un amico del calciatore, il quale ha fatto chiarezza: "Banda non è contento di come il Lecce si è comportato con lui. Ha fatto tanti sforzi per il club, ma il suo contratto non è stato gestito nel modo giusto. Nessuno gli ha comunicato che l'accordo con il Lecce sarebbe stato prolungato fino al 2027, gli hanno fatto firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Stanno approfittando della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese. Lameck merita un trattamento migliore".

In tutto questo, ora lo zambiano rischia grosso. Il Lecce lo ha già multato e potrebbe rivolgersi al collegio arbitrale per chiedere una riduzione dello stipendio. E forse, al calciatore, una richiesta di risarcimento per aver danneggiato l'immagine della società salentina.