Un episodio curioso che alimenta le voci sul futuro di Rafael Leão. L’attaccante portoghese del Milan è stato protagonista di una scena avvenuta in aeroporto, dove un tifoso ha provato a fargli firmare una maglia del Galatasaray. Il giocatore, però, ha preferito rifiutare la richiesta, evitando di apporre la propria firma sulla divisa del club turco.

🚨JUST IN: A fan tried to get Rafael Leão to sign a Galatasaray shirt at the airport



Leão refused pic.twitter.com/N0eax5yVtU — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 7, 2026

Leao si rifiuta di firmare la maglia, i social si spaccano in due

Un gesto che, in un momento particolarmente delicato per il suo futuro, non è passato inosservato. Il Galatasaray, infatti, sarebbe fortemente interessato a Leão e da tempo monitora la situazione dell’attaccante portoghese. Il club di Istanbul avrebbe individuato nel numero 10 rossonero un possibile grande colpo per rinforzare la propria rosa e aumentare il livello della squadra in vista delle prossime stagioni.

Il rifiuto della firma sulla maglia del Galatasaray potrebbe essere letto in diversi modi. Da una parte potrebbe trattarsi semplicemente della volontà del calciatore di evitare gesti che possano alimentare ulteriormente le indiscrezioni di mercato; dall’altra, considerando il forte interesse dei turchi nei suoi confronti, potrebbe rappresentare un segnale di attenzione verso una situazione ancora tutta da definire.

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 05: Rafael Leao of AC Milan in action during the pre-season match between AC Milan and FC Internazionale at Optus Stadium on August 05, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Leão è legato al Milan e rappresenta uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera, ma il suo nome continua a essere accostato a diversi club europei. Il Galatasaray avrebbe intenzione di tentare l’affondo e avrebbe messo il portoghese in cima alla lista dei propri desideri, valutando un’operazione di grande prestigio.

Negli ultimi mesi si è parlato anche del futuro contrattuale dell’attaccante e di possibili scenari legati alla sua permanenza a Milano. Proprio il mancato rinnovo, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aver lasciato spazio alle ambizioni del Galatasaray, pronto a inserirsi qualora si creassero le condizioni giuste. Il gesto dell’aeroporto non chiarisce il futuro di Leão, ma aggiunge un nuovo elemento a una vicenda destinata a far discutere. Il Milan vuole trattenere il suo talento, mentre il Galatasaray continua a sognare il grande colpo: la partita per il futuro del portoghese è ancora aperta.