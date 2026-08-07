Il mercato e il campo riservano spesso colpi di scena e la preparazione estiva guidata da Rúben Amorim sta ribaltando diverse gerarchie in casa Milan. Giocatori che fino a poco tempo fa sembravano destinati a salutare Milanello o a ricoprire un ruolo secondario - come Rafael Leão, Pervis Estupiñán e Matteo Gabbia - stanno infatti scalando posizioni importanti, trasformandosi da possibili partenti a candidati concreti per una maglia da titolare.

Il lavoro tattico e le risposte fornite durante gli allenamenti hanno convinto il tecnico portoghese a riconsiderare l'impatto di questi elementi all'interno del suo scacchiere. Leão garantisce quell'imprevedibilità e strappo offensivo di cui Amorim non vuole privarsi, Estupiñán si sta adattando con grande corsa e disciplina sulla corsia sinistra, mentre Gabbia conferma una solidità difensiva e un senso d'appartenenza preziosi per la retroguardia rossonera. Un'inversione di marcia che potrebbe cambiare drasticamente le strategie di mercato del Milan. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>