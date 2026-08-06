Nel caso in cui non si dovesse trovare l'accordo per il giocatore portoghese, il club turco ha già un mente un obiettivo
Da diverse settimane, il Galatasaray ha messo nella propria lista degli obiettivi Rafael Leao. Negli ultimi mesi, infatti, il calciatore ha dichiarato che la sua esperienza con la maglia del Milan è terminata e vorrebbe proseguire la sua carriera altrove. Nonostante il suo sogno sia quello di giocare in Premier League, nessun club inglese si è mosso realmente per lui. Le uniche squadre che hanno mostrato un vero interesse per il rossonero sono Fenerbahçe e Galatasaray e quest'ultimo club sta spingendo molto per portare il lusitano in Turchia. Tuttavia, l'offerta giallorossa non è andata a buon fine.
No del Milan all'offerta del Galatasaray per Leao: i giallorossi hanno in mente un piano BNelle ultime ore, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riportato che il Galatasaray ha presentato un'offerta al Milan con lo scopo di acquistare il giocatore nato nel 1999. La squadra proveniente da Istanbul ha messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus. I rossoneri, però, hanno deciso di rifiutare l'offerta perché non la ritengono sufficiente. Altre fonti giornalistiche hanno riportato che i giallorossi, nelle prossime ore, potrebbero fare un'altra offerta cercando di avvicinarsi alla cifra che il Milan richiede per Leao, ovvero circa 50 milioni di euro.
Secondo Sky Sport, invece, si dovrà capire se la squadra che ha vinto l'ultima edizione del campionato turco farà un altro tentativo. Nel caso in cui il Gala dovesse decidere di non proseguire la trattativa col Milan per il portoghese, avrebbe già in mente un piano B che risponde al nome di Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal. In tutto ciò, si dovrà vedere anche quale sarà la volontà di Leao, che a fine luglio ha raggiunto il Milan in Australia e sembra avere un buonissimo feeling con il nuovo allenatore, ovvero Ruben Amorim, e lo staff e nella giornata di ieri ha giocato alcuni minuti dell'amichevole contro l'Inter finita 1-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA