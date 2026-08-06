Da diverse settimane, il Galatasaray ha messo nella propria lista degli obiettivi Rafael Leao. Negli ultimi mesi, infatti, il calciatore ha dichiarato che la sua esperienza con la maglia del Milan è terminata e vorrebbe proseguire la sua carriera altrove. Nonostante il suo sogno sia quello di giocare in Premier League, nessun club inglese si è mosso realmente per lui. Le uniche squadre che hanno mostrato un vero interesse per il rossonero sono Fenerbahçe e Galatasaray e quest'ultimo club sta spingendo molto per portare il lusitano in Turchia. Tuttavia, l'offerta giallorossa non è andata a buon fine.

No del Milan all'offerta del Galatasaray per Leao: i giallorossi hanno in mente un piano B

Nelle ultime ore, il giornalista di Sky Sportha riportato che il Galatasaray ha presentato un'offerta al Milan con lo scopo di acquistare il giocatore nato nel 1999. La squadra proveniente da Istanbul ha messo sul piattopiùdi. I rossoneri, però, hanno deciso dil'offerta perché non la ritengono sufficiente. Altre fonti giornalistiche hanno riportato che i giallorossi, nelle prossime ore, potrebbero fare un'altra offerta cercando dialla cifra che il Milan richiede per Leao, ovvero circa

Perth, Australia - 5 agosto 2026: Rafael Leao del Milan durante l'amichevole tra Milan ed Inter all'Optus Stadium. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Secondo Sky Sport, invece, si dovrà capire se la squadra che ha vinto l'ultima edizione del campionato turco farà un altro tentativo. Nel caso in cui il Gala dovesse decidere di non proseguire la trattativa col Milan per il portoghese, avrebbe già in mente un piano B che risponde al nome di Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal. In tutto ciò, si dovrà vedere anche quale sarà la volontà di Leao, che a fine luglio ha raggiunto il Milan in Australia e sembra avere un buonissimo feeling con il nuovo allenatore, ovvero Ruben Amorim, e lo staff e nella giornata di ieri ha giocato alcuni minuti dell'amichevole contro l'Inter finita 1-1.